Chieti, La targa allo storico teatino Filippo Paziente, momento clou della tre giorni dedicata alla Resistenza

Chieti, 25 aprile 2022 – Commovente consegna allo

storico teatino Filippo Paziente di una targa da parte del Comune, ANPI e

associazioni cittadine di ringraziamento per il suo importante ruolo di

costruttore della memoria collettiva – Un vero e proprio abbraccio a piazza Dei

Martiri della Libertà, a un passo dalla lapide in memoria dei partigiani

teatini e dopo la cerimonia istituzionale con la Prefettura e associazioni

combattentistiche e d’arma che si è svolta con la deposizione di corone sui luoghi

della memoria storica cittadina

In piazza dei Martiri della Libertà il discorso del sindaco

Diego Ferrara e la consegna a Paziente della targa, momento clou della tre

giorni “Resistenza: Memoria al Futuro” che dal 23 ha animato un percorso di

costruzione della memoria collettiva as cura dell’Esecutivo e della Presidenza

del Consiglio comunale: “Io credo che fra le tante parole che appartengono alla

Resistenza e alla sua storia oggi la più importante sia “memoria” – ha infatti

sottolineato il sindaco Diego Ferrara nel suo discorso – La memoria ci appartiene,

è nutrimento per le nostre radici, una linfa che tiene ben saldo il tronco, ma

arriva a tutti i rami, favorendo la nascita e la crescita di quelli più

giovani – Con questi tre giorni dedicati alla Resistenza, che hanno avuto un

seguito che ci scalda davvero il cuore, noi abbiamo voluto fare proprio questo,

nutrire le nostre radici – precisa il comunicato. E la targa a Filippo Paziente, la sua emozione nel

riceverla, sono stati il grazie migliore che potessimo, attraverso lui, dare a

tutti coloro che sono portatori di pace e costruttori di memoria – viene evidenziato sul sito web. Ora più che

mai queste testimonianze sono importanti, perché la crisi ucraina ci sta

facendo vivere l’importanza di essere portatori di pace e di libertà e ci riporta

Da Chieti il messaggio è partito forte e chiaro e lo faremo crescere per consegnarlo ai giovani".

partito forte e chiaro e lo faremo crescere per consegnarlo ai giovani”.

La città di Chieti stamane era presente anche alla cerimonia che

si è svolta al Sacrario della Brigata Maiella a Taranta Peligna, con

l’assessore Chiara Zappalorto, per esprimere la partecipazione ferma e sentita

della città ai 77 anni dal primo 25 aprile della storia d’Italia e ai 100 anni

dalla nascita del Maggiore Domenico Troilo, vice comandate della Brigata

Maiella, un nome caro che ha incrociato in modo importante anche la nostra

Due le tappe, la prima fra ANPI e Spi CGIL, con la partecipazione del segretario generale nazionale dello Spi Cgil, Ivan Pedretti

partecipazione del segretario generale nazionale dello Spi Cgil, Ivan Pedretti

e poi la celebrazione al Sacrario, a cura della Fondazione Brigata Maiella, a

cui ha preso parte l’ambasciatrice della Polonia in Italia, Anna Maria Anders,

figlia del generale Władysław Anders che guidò le truppe polacche per la

liberazione dell’Italia e al fianco del quale operò la Brigata Maiella in

liberazione dell'Italia e al fianco del quale operò la Brigata Maiella in Abruzzo, per sottrarre la regione al dominio tedesco

Le associazioni che hanno collaborato

a “Resistenza: Memoria al Futuro”. Hanno reso possibile la

realizzazione del calendario della tre giorni di Liberazione le associazioni:

Libera presidio di Chieti, 360 Gradi, Labirinti Teatro, Legambiente di Chieti,

Unione degli studenti, Jamè, Slow Food Chieti, Da grande voglio crescere,

Fridays for future Chieti, Amnesty International Chieti, WWF Chieti-Pescara, Music

& Arts Academy di Giuliano Mazzoccante, Teatelier, Comitato territoriale

Arcigay Chieti “Sylvia Rivera”, Libridine, Unione Sindacale di Base, Cisl, Uil,

Cgil, Mediterranea Saving humans, Left, Libreria Giiunti al Punto Chieti, Cuntaterra,

Speleo Club Chieti, Libreria dei piccoli rimedi, De Luca

rappresentanti va il grazie dell’Amministrazione –

E' quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Chieti.