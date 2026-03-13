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Eventi e Cultura

Chieti, laboratorio di cucina per ragazzi con disabilità promosso da Erga Omnes: inclusione e condivisione in primo piano

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Proseguono con grande entusiasmo le attività gratuite per i ragazzi con disabilità promosse dall’associazione di volontariato Erga Omnes, che offre continue occasioni di incontro, crescita e condivisione. L’ultima iniziativa è stata un coinvolgente laboratorio di cucina dedicato alla preparazione della pasta fatta a mano, che ha permesso ai partecipanti di unire manualità, creatività e lavoro di squadra.

Il laboratorio si è svolto presso la sede operativa dell’associazione, diventata nel tempo un punto di riferimento per molte famiglie del territorio e dei paesi limitrofi. I volontari del progetto hanno guidato i ragazzi con passione e dedizione, favorendo la socializzazione e lo sviluppo delle proprie capacità.

Il presidente dell’associazione, Pasquale Elia, ha sottolineato l’importanza del progetto per il territorio: “Vogliamo favorire inclusione, socializzazione e opportunità di espressione personale, creando spazi in cui ogni ragazzo possa sentirsi accolto e valorizzato.”

Il laboratorio di cucina rappresenta un nuovo tassello delle attività proposte da Erga Omnes, dopo il successo dello spettacolo teatrale andato in scena a fine febbraio presso il Teatro Marrucino di Chieti. Le iniziative dell’associazione puntano a promuovere l’inclusione, la creatività e la partecipazione attiva all’interno della comunità.

L’associazione invita chiunque sia interessato a mettersi in gioco come volontario a contribuire alle attività del progetto, partecipando a un’esperienza di grande valore umano e sociale. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero telefonico 0871-450291 o inviare una email a info@erga-omnes.eu.

Le iniziative di Erga Omnes continuano a suscitare interesse e partecipazione, contribuendo a creare spazi di inclusione e condivisione per i ragazzi con disabilità e le loro famiglie.

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