- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Dicembre 11, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàChieti: L’Abruzzo dei Poli d’Innovazione in prima linea per il Made in...
Attualità

Chieti: L’Abruzzo dei Poli d’Innovazione in prima linea per il Made in Italy

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il 10 dicembre si è svolto con grande successo l’evento “Il Lavoro Made in Italy: creare occupazione valorizzando le radici profonde e l’innovazione” presso il Campus Dromedian di Chieti, organizzato dal Polo del Made in Italy con il patrocinio delle Case del Made in Italy e del MIMIT – Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’incontro ha visto la partecipazione di numerose imprese, istituzioni, enti di ricerca e stakeholder regionali, dimostrando l’importanza dei Poli d’Innovazione nell’ambito del Made in Italy. Durante la giornata, i presidenti e i direttori degli otto Poli d’Innovazione dell’Abruzzo hanno presentato le diverse attività delle loro organizzazioni, affrontando temi chiave per lo sviluppo competitivo della regione. Tra i punti trattati si sono evidenziati aspetti fondamentali come la supply chain, l’intelligenza artificiale, il digital twin, il govtech, la logistica, l’economia circolare, la qualità dell’occupazione, l’internazionalizzazione e la valorizzazione del Made in Italy. I Poli si sono affermati come veri e propri “nuclei strutturati al servizio dell’innovazione”, offrendo supporto continuo alle imprese associate e promuovendo una rete che coinvolge micro, piccole e medie imprese, grandi gruppi, startup, università e altre istituzioni. L’Assessore regionale al Lavoro e alle Attività Produttive, Tiziana Magnacca, ha sottolineato l’importanza delle buone pratiche messe in atto dai Poli d’Innovazione, evidenziando come abbiano contribuito in modo significativo ai vari settori produttivi della regione. “Il tema affrontato in relazione al Made in Italy e alle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale apre scenari nuovi che dobbiamo saper cogliere” ha dichiarato Magnacca, sottolineando che ciò porterà vantaggi nello sviluppo delle filiere produttive dell’Abruzzo. Interventi significativi sono stati forniti anche da Giacomo D’Ignazio, Presidente della Finanziaria regionale Abruzzese – FIRA SpA, e da Germano De Santis, Capo Dipartimento Lavoro e Attività Produttive della Regione Abruzzo, che ha illustrato la programmazione regionale per il lavoro e l’innovazione, con un impegno di un miliardo di euro fino al 2027 attraverso i programmi FESR e FSE+. Infine, il Presidente del Polo del Made in Italy, Angelo D’Ottavio, ha concluso il seminario evidenziando come i Poli d’Innovazione siano un’opportunità strategica per lo sviluppo dell’Abruzzo. “Quando imprese, istituzioni e ricerca dialogano, il Made in Italy diventa un vero motore di crescita, capace di generare competenze, lavoro qualificato e nuove opportunità per il territorio”, ha affermato. In sintesi, i Poli d’Innovazione stanno consolidando la loro posizione come una potente macchina operativa, sostenuta dalla Regione Abruzzo e dal MIMIT, contribuendo in modo significativo al PIL regionale e alla valorizzazione del marchio d’origine, e rafforzando la presenza delle produzioni manifatturiere sui mercati nazionali e internazionali.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it