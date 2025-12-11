Chieti: L’Abruzzo dei Poli d’Innovazione in prima linea per il Made in Italy

Il 10 dicembre si è svolto con grande successo l’evento “Il Lavoro Made in Italy: creare occupazione valorizzando le radici profonde e l’innovazione” presso il Campus Dromedian di Chieti, organizzato dal Polo del Made in Italy con il patrocinio delle Case del Made in Italy e del MIMIT – Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’incontro ha visto la partecipazione di numerose imprese, istituzioni, enti di ricerca e stakeholder regionali, dimostrando l’importanza dei Poli d’Innovazione nell’ambito del Made in Italy. Durante la giornata, i presidenti e i direttori degli otto Poli d’Innovazione dell’Abruzzo hanno presentato le diverse attività delle loro organizzazioni, affrontando temi chiave per lo sviluppo competitivo della regione. Tra i punti trattati si sono evidenziati aspetti fondamentali come la supply chain, l’intelligenza artificiale, il digital twin, il govtech, la logistica, l’economia circolare, la qualità dell’occupazione, l’internazionalizzazione e la valorizzazione del Made in Italy. I Poli si sono affermati come veri e propri “nuclei strutturati al servizio dell’innovazione”, offrendo supporto continuo alle imprese associate e promuovendo una rete che coinvolge micro, piccole e medie imprese, grandi gruppi, startup, università e altre istituzioni. L’Assessore regionale al Lavoro e alle Attività Produttive, Tiziana Magnacca, ha sottolineato l’importanza delle buone pratiche messe in atto dai Poli d’Innovazione, evidenziando come abbiano contribuito in modo significativo ai vari settori produttivi della regione. “Il tema affrontato in relazione al Made in Italy e alle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale apre scenari nuovi che dobbiamo saper cogliere” ha dichiarato Magnacca, sottolineando che ciò porterà vantaggi nello sviluppo delle filiere produttive dell’Abruzzo. Interventi significativi sono stati forniti anche da Giacomo D’Ignazio, Presidente della Finanziaria regionale Abruzzese – FIRA SpA, e da Germano De Santis, Capo Dipartimento Lavoro e Attività Produttive della Regione Abruzzo, che ha illustrato la programmazione regionale per il lavoro e l’innovazione, con un impegno di un miliardo di euro fino al 2027 attraverso i programmi FESR e FSE+. Infine, il Presidente del Polo del Made in Italy, Angelo D’Ottavio, ha concluso il seminario evidenziando come i Poli d’Innovazione siano un’opportunità strategica per lo sviluppo dell’Abruzzo. “Quando imprese, istituzioni e ricerca dialogano, il Made in Italy diventa un vero motore di crescita, capace di generare competenze, lavoro qualificato e nuove opportunità per il territorio”, ha affermato. In sintesi, i Poli d’Innovazione stanno consolidando la loro posizione come una potente macchina operativa, sostenuta dalla Regione Abruzzo e dal MIMIT, contribuendo in modo significativo al PIL regionale e alla valorizzazione del marchio d’origine, e rafforzando la presenza delle produzioni manifatturiere sui mercati nazionali e internazionali.