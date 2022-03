Chieti, L’albero di Falcone arriva a Chieti, affidato ai ragazzi del Galiani- de Sterlich

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti,

21 Marzo 2022 – Questa mattina i Carabinieri Forestali del Reparto Biodiversità

di Pescara insieme ai ragazzi dell’Istituto Tecnico

Commerciale e per Geometri “Galiani –

de Sterlich” di Chieti,

alla presenza del Sindaco di Chieti dott. Diego Ferrara e dell’assessore all’Ambiente e alla Transizione ecologica del

comune di Chieti, Chiara Zappalorto, hanno messo a dimora le piantine del progetto

“Un albero per il futuro” nei pressi del museo di Villa Frigerj. Un evento dall’alto

valore simbolico, che unisce Assessorato all’Ambiente e Forestali e che si è

arricchito di una talea che i Carabinieri del Centro Nazionale per la

Biodiversità Forestale di Pieve Santo Stefano (AR) hanno donato alla scuola,

dopo averla prelevata dall’Albero di Falcone, la pianta di Ficus macrophylla che cresce davanti alla casa palermitana del

giudice, divenuta simbolo di legalità e libertà. L’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Galiani – de Sterlich” è la prima scuola del

territorio provinciale ad aver ricevuto questo nuovo ospite – si apprende dalla nota stampa.

“Un

bosco speciale, emozionante per tante ragioni – commentano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore Zappalorto –

È fondamentale sensibilizzare i giovani all’importanza del bosco e degli alberi,

soprattutto a tutela dell’ambiente, la tutela della biodiversità e della vita

di ognuno, quotidiana – Abbiamo sposato

in pieno questo progetto che prevede di donare giovani alberi appartenenti a

specie tipiche della flora locale che i Carabinieri Forestali provvedono a

consegnare e mettere a dimora con gli studenti delle scuole aderenti, che ne

diventano affidatari e possono seguire l’evoluzione del bosco diffuso creato sul

sito dedicato al Progetto (www.unalberoperilfuturo – aggiunge testualmente l’articolo online. it)

che nel triennio 2020-2022 prevede la piantumazione di circa 50.000 piantine – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il

giardino storico di Villa Frigerj, la Villa Comunale di Chieti, si arricchirà

di una nuova preziosa gemma, che sarà ossigeno delle coscienze dei giovani

studenti delle scuole e testimone della loro continua attenzione al tema della

legalità che, come l’ambiente, va sempre curata, alimentata e protetta”.

“Con

questo simbolo di coraggio, di rinascita, dei valori di libertà, giustizia e

democrazia – dichiara la dirigente scolastica Sara Solipaca – i ragazzi vogliono far rinascere in tutta la

comunità la speranza di un mondo migliore – recita la nota online sul portale web ufficiale. È un piccolo gesto che ha una doppia

finalità: da una parte ci permette di dare il nostro contributo al progetto di

creare un grande bosco diffuso e sostenere in modo concreto la lotta ai cambiamenti

climatici, dall’altra in occasione della XXVII Giornata della memoria e

dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, ci offre la

possibilità di rendere omaggio alla memoria del Giudice Giovanni Falcone, un

uomo che con il suo esempio ha cambiato la nostra storia”.

“Uno strumento di legalità”,

lo ha definito il Ten. Colonnello Cristina Di Tommaso, Comandante del Reparto

Carabinieri Biodiversità di Pescara (oppure potrebbe essere la dichiarazione di

qualche altro rappresentante dell’Arma intervenuto). “La propagazione di questo magnifico albero,

avviato nel novembre del 2020 nell’aula bunker dell’Ucciardone dove furono

consegnate le prime cento “piantine”, proprio lì dove si tenne il

maxi processo alla mafia è simbolo della lotta alle mafie, un messaggio di

legalità che, nel primo giorno di primavera, si coniuga perfettamente con il

messaggio della cura dell’ambiente”.

Un circolo VIRTUOSO per il futuro del pianeta e per la nostra

salute!

C’è UNA SFIDA GLOBALE IN ATTO…

una rivoluzione verde che coinvolge tutti i cittadini: modificare

il nostro stile di vita e prendersi cura dell’ambiente in cui

viviamo – aggiunge testualmente l’articolo online.

I Carabinieri Forestali fanno la

loro parte tutelando il patrimonio inestimabile delle Riserve Naturali

Statali e Foreste demaniali – precisa il comunicato. Una dorsale verde che attraversa idealmente tutto

il territorio italiano e che rappresenta un esempio di gestione unitaria di un

capitale europeo di biodiversità unico per la sua varietà di habitat.

Oggi i ragazzi dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri

“Galiani – de Sterlich e il Comune di Chieti, chiedono a

tutti i cittadini di unirsi in questa sfida insieme ai Carabinieri della Biodiversità, per

conoscere i nostri tesori verdi e lasciare il nostro segno nel mondo aumentando

il livello italiano di biodiversità e di “verde”.

Come fare? Seguiamo il loro

esempio, piantiamo un albero e poi un altro e un altro e creiamo un bosco

diffuso in tutta Italia, fatto di piccoli alberi di specie autoctone

che cresceranno con noi accompagnandoci in un percorso che aumenti la

qualità dell’ambiente che ci circonda –

Il nostro impegno sarà ripagato

da un risparmio di ANIDRIDE CARBONICA nell’aria: gli alberi, infatti, sono

in grado di contrastare efficacemente l’inquinamento atmosferico con un

costo decisamente inferiore ad altri rimedi non naturali…

