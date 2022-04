Chieti, L’Amministrazione autorizza il restyling dei distinti, se ne occuperà il Comitato del centenario

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

6 aprile 2022 – L’Amministrazione autorizza un piccolo restyling dello Stadio

ad opera del Comitato per il centenario del Chieti Calcio – recita il testo pubblicato online. L’operazione,

condotta in occasione dell’importante anniversario della nascita della squadra,

riguarderà la sezione distinti, che sarà rinfrescata e su cui saranno impressi

i due loghi dell’Amministrazione e del Comitato per il centenario – riporta testualmente l’articolo online.

“Abbiamo

voluto rendere possibile e visibile questa sinergia in occasione di questo

speciale anno celebrativo – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore allo

Sport, Manuel Pantalone – In questo modo potrà avere inizio un

restyling della struttura di cui l’Amministrazione si farà a breve artefice, un

restyling partecipato, grazie al progetto del Comitato per il centenario della

Chieti calcio, che ringraziamo per la disponibilità e per questo significativo

gesto di cura nei confronti del patrimonio cittadino, in special quello

sportivo – I distinti torneranno alla loro bellezza e dignità e il logo del

Comune campeggerà nel murales insieme a quello del Comitato, di nuovo a sancire

collaborazione e vicinanza in questo speciale anno della memoria calcistica

teatina – viene evidenziato sul sito web. I lavori consisteranno in un murales delle gradonate e nell’apposizione

di pannelli in plexiglass per la rievocare il centenario e, soprattutto, per

lasciarne un ricordo bello e tangibile allo stadio”.

“Il progetto è volto a restituire

decoro al settore dei distinti dell’Angelini con i colori più belli del mondo,

il nero ed il verde – spiega il presidente del Comitato Stefano Marchionno – ed

è il frutto di un proficuo scambio di idee con i ragazzi della Curva Volpi – precisa la nota online. L’opera

sarà interamente a cura e spese del Comitato per il Centenario ed il

provvedimento autorizzativo adottato dal Comune, in particolar modo sostenuto

dall’assessore Pantalone, dimostra ancora una volta che quando si è uniti si

possono realizzare bei progetti per la nostra comunità”.

