Chieti, L’Amministrazione su garante dei disabili, nominato Gianluca Troiano

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 10 marzo 2025 – Sì unanime del Consiglio comunale odierno alla designazione del Garante dei diritti della persona disabile, si tratta di Gianluca Troiano – aggiunge testualmente l’articolo online. “Siamo lieti che la nostra città si arricchisca di questa figura che è sicuramente importante perché siamo certi sia utile a renderla più accessibile e inclusiva – così il sindaco Diego Ferrara, il vicesindaco Paolo de Cesare e il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo – . Il nome scelto è serio e affidabile, tenace e pronto a lavorare per migliorare la situazione e a lui arrivi il più sincero buon lavoro e l’invito a creare una sinergia costruttiva – Sappiamo che i passi da fare sono tanti, per questo abbiamo voluto fortemente questa figura, siamo convinti che compierli insieme a chi vive quotidianamente difficoltà e disagio, sia il modo più efficace per affrontare i problemi e risolverli, quando possibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le nostre linee di mandato mettono in primo piano l’inclusività, perché la nostra idea di città è quella in cui nessuno venga lasciato solo e indietro e questa avrà spazio nella costruzione della Chieti di domani, perché possa essere davvero la città di tutti”. “Arriva a compimento un percorso iniziato dalla mia mozione perché Chieti potesse avere una figura di riferimento per il mondo della disabilità, capace di agire per alleviare barriere e ostacoli di ogni genere – aggiunge la vicepresidente del Consiglio comunale Silvia Di Pasquale, firmataria della mozione per l’individuazione di tale figura – . Dalla mozione siamo arrivati alla delibera passata oggi in Consiglio comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La persona individuata ha forza e competenze giuste per questo ruolo, sia per la sua formazione, sia per il modo di vivere la città: plurilaureato, cultore della materia alla d’Annunzio, specializzato in economia e sociologia, grande empatia e tenacia – si legge sul sito web ufficiale. Sono certa che avremo una forza in più a disposizione della città e soprattutto della parte più vulnerabile di essa, di cui dobbiamo tenere conto in ogni tipo di azione, sia sul fronte dell’abbattimento delle barriere architettoniche e sia sulla lotta a tutti gli altri tipi di ostacoli, non solo materiali, che rendono ancora più complessa e difficile la vita di persone con disabilità e delle loro famiglie”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 21, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it