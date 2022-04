Chieti, Largo Cavallerizza, modificata la mobilità per rendere più accessibile piazza e Tribunale

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti

26 aprile 2022 – Riposizionata la mobilità e la segnaletica orizzontale e

verticale di Largo Cavallerizza, dove è stato aggiunto uno stallo per disabili,

portando così a 2 gli spazi per la sosta dedicati; realizzato un percorso in sicurezza

per fruirne e funzionale all’accesso al Tribunale; rifatta la segnaletica dei

due stalli rosa dedicati alle mamme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

- Pubblicità -

“Si

tratta di un intervento che rende più accessibile la piazza e più fruibili e in

sicurezza i parcheggi destinati ai disabili – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alla Mobilità Stefano Rispoli – Modifiche che abbiamo operato nel rispetto

delle normative vigenti e perché è priorità di questa Amministrazione eliminare

il più possibile le barriere architettoniche presenti in città. Nella piazza,

infatti, le criticità persistenti erano diverse da anni, legate alla struttura

dei luoghi e alla presenza di pali a servizio della filovia che lasciavano poco

spazio sul marciapiede su cui ricadevano, soprattutto per il transito delle

utenze deboli – precisa la nota online. Con le modifiche attuate grazie al supporto della Polizia Municipale,

siamo riusciti a concretizzare una soluzione praticabile in tempi brevi, che ci

ha consentito anche di potenziare gli stalli presenti, ne è stato aggiunto uno,

in base anche al rapporto previsto per legge con il numero di tutti gli altri parcheggi,

nonché realizzando un percorso in sicurezza che consente all’utenza di

utilizzarli senza dover più fare i conti con ostacoli e barriere di sorta – si apprende dal portale web ufficiale. La

segnaletica orizzontale ricava ora un percorso che conduce dagli stalli alla

vicina piazza San Giustino e al Tribunale, su cui non si incorre in alcun

intralcio, a tutela di questo speciale itinerario abbiamo contrassegnato il

percorso con paletti e dissuasori, in modo da evitare che venga ostruito dalla

sosta selvaggia e resti sempre praticabile per quanti devono muoversi in

carrozzina e abbiano bisogno di parcheggiare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il lavoro sarà ultimato in giornata,

ci assicura il vicecomandante Fabio Primiterra, la nostra intenzione, è quella,

come detto, di intervenire in modo positivo sulle barriere architettoniche presenti

a Chieti, che non sono poche, a causa anche della struttura della città. Lo

faremo a mano a mano che avremo risorse da poter impiegare allo scopo, tanto

che abbiamo avviato anche un vero e proprio censimento delle situazioni più

emergenti, confrontandoci anche con le associazioni che quotidianamente si

occupano di accessibilità e che sono voce di quanti vivono condizioni di

disabilità. A tal proposito, ci spiace che la condizione di Largo Cavallerizza sia

rimasta irrisolta per tanti anni, costringendo le utenze deboli anche a

sollevare la questione a livello giudiziale, oltre che a mezzo stampa – si apprende dal portale web ufficiale. In

questo anno e mezzo di governo cittadino ci siamo confrontati con tanti

problemi, cercando soluzioni che fossero alla portata dell’Ente e della

comunità, evitando ogni tipo di contrapposizione, specie sul fronte dei diritti.

Le polemiche non ci interessano, ci interessano le soluzioni ai problemi e l’intento

che ci ha mosso è stato quello di rendere più accessibile la città, cercare di

farlo in tempi sostenibili e non dilungare oltre l’attesa di una soluzione al

problema evidenziato a Largo Cavallerizza”.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it