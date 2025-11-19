Chieti, L’assessora Giammarino: “Continua l’attività formativa dell’Ente per il sistena integrato da 0 a 6 anni”

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 19 novembre 2025 – Si è riunito ieri mattina, nell’Ufficio della Pubblica Istruzione di via Amendola, il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) provinciale per definire l’avvio del secondo e terzo modulo di formazione del Sistema Integrato 0–6, rivolto ai 104 comuni della provincia – viene evidenziato sul sito web. Alla riunione hanno partecipato l’assessore all’Istruzione Anna Teresa Giammarino, il dirigente del II Settore Angela Falcone, Rosanna Buono, Tito Viola, Pamela Marocco, Simona Di Salvatore, Federica Belfiglio, Olga Tiberio e la coordinatrice del Tavolo Tecnico Luana Di Cintio – riporta testualmente l’articolo online. Il percorso formativo, promosso in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti di Firenze, prevede due unità – Il Curricolo e L’Innovazione – con seminari teorici, laboratori esperienziali e studi di caso, ed è rivolto al personale educativo dei servizi 0–3 e 3–6 anni – aggiunge la nota pubblicata. Le attività si svolgeranno nelle sedi di Chieti e Vasto, già utilizzate nel 2023 per il primo modulo – riporta testualmente l’articolo online. In qualità di capoluogo, il Comune di Chieti è chiamato a coordinare, insieme agli altri capoluoghi provinciali, la progettazione e l’organizzazione della formazione, in raccordo con il CTS e con tutti i soggetti coinvolti – precisa il comunicato. “Investire nella formazione del personale significa investire nel futuro dei bambini e nella qualità dei servizi educativi – Dichiarazione dell’assessore Teresa Giammarino – . La collaborazione con l’Istituto degli Innocenti rappresenta un valore aggiunto che rafforza le competenze degli operatori e permette di costruire un sistema integrato più efficace e innovativo – aggiunge testualmente l’articolo online. Chieti continuerà a svolgere con impegno il proprio ruolo di coordinamento, favorendo dialogo e sinergia tra servizi educativi e istituzioni scolastiche”.

