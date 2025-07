Chieti, L’assessora Giannini su alloggio di Filippone: “Un ottimo lavoro di squadra quello che ha portato a evitare l’occupazione

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 18 luglio 2025 – “Sventare l’occupazione dell’alloggio popolare di Filippone è stato il risultato di un importante lavoro di squadra – si legge sul sito web ufficiale. L’emergenza a casa a Chieti come altrove è una delle maggiori priorità per la popolazione che vive in una condizione di difficoltà economica – si legge sul sito web ufficiale. L’Amministrazione Ferrara sta facendo il possibile per dare risposte a chi chiede e stiamo procedendo alle assegnazioni, cercando anche di ripristinare regole e legalità per rispetto di quanti aspettano una casa”, così l’assessora alle Politiche della casa Alberta Giannini – precisa il comunicato. “Nel grande lavoro da fare siamo stati rallentati perché purtroppo abbiamo ereditato un patrimonio immobiliare comunale fortemente ammalorato, a cui si aggiungono tante case vuote di competenza Ater su cui non abbiamo competenza e che non siamo ancora riusciti ad assegnare perché, parlo di quelli comunali, richiedono lavori che l’Amministrazione non riesce a fare perché non ha risorse allo scopo – spiega l’assessora – . Di contro c’è tanta gente che ha bisogno, per questo con la struttura comunale stiamo cercando il modo per non far restare a lungo gli alloggi vuoti, affinché non diventino preda come stava per accadere a Filippone – si apprende dalla nota stampa. Dunque grazie alla struttura che fa i controlli e alla Polizia Locale che è stata tempestiva al punto da evitare il peggio – recita il testo pubblicato online. Proprio in questi giorni stiamo verificando le posizioni, tant’è che abbiamo inviato decine di lettere per avere informazioni sui pagamenti, invitando gli assegnatari a renderci nota la loro posizione, questo per combattere le morosità e anche per fare il punto delle procedure, visto che la riscossione era a carico di Teateservizi ora fallita – si apprende dal portale web ufficiale. Ora come Comune provvederemo ad assegnare il prima possibile l’alloggio, perché non diventi oggetto di altri tentativi di conquista”.

