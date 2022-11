Chieti, L’assessore Pantalone e la presidente della Commissione Commercio sulla seduta dedicata al mercato del venerdì

- Advertisement -

Chieti, 18 novembre 2022 – Nella mattinata odierna si è riunita la Commissione Commercio con all’ordine del giorno lo spostamento temporaneo del mercato del venerdì. Ai lavori, presieduti dalla neo presidente Barbara Di Roberto, ha partecipato l’assessore al Commercio Manuel Pantalone, allontanatosi sul finire della seduta per assolvere a impegni medici precedentemente presi – aggiunge la nota pubblicata. “La seduta è stata utile a ribadire ancora una volta ai consiglieri comunali il fatto che lo spostamento delle vendite è temporaneo e sperimentale – così l’assessore Manuel Pantalone e la presidente della Commissione Barbara Di Roberto – nonché a ribadire di nuovo e con forza, che lo spostamento non è una volontà che appartiene solo all’Amministrazione, ma è una scelta maturata e condivisa con la categoria e nasce da un’esigenza ben precisa: quella di unificare il mercato e dare ai 62 ambulanti che lo animano pari opportunità e dignità. Di questa esigenza abbiamo più volte parlato con le rappresentanze degli operatori del mercato, chiedendo di condividere con tutti gli altri tali esigenze – recita la nota online sul portale web ufficiale. Insieme abbiamo deciso di provare a farlo funzionare nella nuova localizzazione, una scelta tutt’altro che arbitraria, proprio perché condivisa – Né si tratta di un provvedimento extra lege, perché le procedure adottate sono esattamente quelle previste dal vigente Piano commercio e dal Regolamento comunale – L’Ordinanza di spostamento, così come già accaduto nel 2014 per mano dell’Amministrazione di allora, è stata assunta per motivazioni oggettive: quelle di dare continuità e maggiore fruibilità al mercato stesso e, al contempo, garantire tutti gli operatori allo stesso modo – riporta testualmente l’articolo online. Questa è la nostra priorità e la ribadiremo anche ai diretti interessati in un incontro che alcuni degli ambulanti ci hanno chiesto attraverso una lettera che abbiamo ricevuto proprio alla vigilia della Commissione di oggi – precisa la nota online. Nostra intenzione, però, è estenderlo non solo agli operatori che avevano le postazioni sul Corso Marrucino, che sono firmatari della missiva citata, ma a una rappresentanza di tutti e 62 i posteggi, perché è giusto che anche nel dialogo istituzionale tutti abbiano pari opportunità e si eviti ogni rischio di strumentalizzazione, cosa che potrebbe avvenire, specie se un tema così sensibile e utile alla città, diventa motivo di contrapposizione politica – viene evidenziato sul sito web. Come abbiamo sempre dimostrato, siamo disponibili a ogni livello di confronto e, come previsto dallo stesso provvedimento, monitoreremo ogni venerdì e fino a febbraio, l’andamento della scelta, calibrandola di conseguenza – Così come siamo aperti a sostenere la categoria, lo abbiamo fatto durante il covid, consentendo le vendite in sicurezza e lavorando insieme agli operatori – precisa la nota online. Accadrà anche ora, infatti abbiamo condiviso con gli ambulanti la possibilità di mercati domenicali lungo Corso Marrucino e in vista del Natale, con la possibilità di andare anche oltre le feste – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il primo appuntamento ci sarà domenica 20 novembre, per la città e per gli operatori sarà l’occasione per intercettare un’utenza peraltro difficile da avere in un giorno feriale, oltre ad animare la città e il comparto, aumentando le occasioni di vendita e facendo fare passi avanti al progetto di centro commerciale naturale che ci interessa e che dal primo giorno di mandato stiamo cercando di alimentare attraverso il commercio di vicinato, perché Chieti torni ad avere un luogo centrale come piazza dello shopping”.

