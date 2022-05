Chieti, L’assessore Pantalone su Comprateatino

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 19 maggio 2022 – Cambiano le modalità di acquisto sul circuito del CompraTeatino, per aderire basteranno solo le credenziali di accesso “, annuncia l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Vai al sito:https://comprateatino – it/

“Una scelta intrapresa di concerto con gli operatori rappresentati sul tavolo del commercio, al fine di rendere più partecipata e inclusiva la nostra iniziativa a sostegno del comparto – spiega l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – Grazie al lavoro del Comitato tecnico e al referente della categoria Vincenzo Di Leo, abbiamo anche inserito un’ulteriore misura aumentando il potenziale della carta regalo, si tratta di una carta in cui si accumula potere d’acquisto, in base alle esigenze dell’utenza e che potrà essere spesa in ognuno dei negozi aderenti al circuito – riporta testualmente l’articolo online. In questo modo la scelta è ancora più libera e l’offerta merceologica di allarga a tutto il circuito . L’impegno dell’Amministrazione per valorizzare l’offerta commerciale della nostra città e per offrire più servizi a negozi e clienti è costante, la nuova formula sul circuito CompraTeatino aiuta a facilitare l’accesso al centro commerciale virtuale della città”.

