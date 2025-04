Chieti, L’assessore Pantalone su riconferma di Milozzi alla guida del Coni di Chieti

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 25 aprile 2025 – “La conferma di Massimiliano Milozzi come delegato provinciale del CONI per Chieti è una notizia che accogliamo con grande soddisfazione – si apprende dalla nota stampa. Si tratta di un riconoscimento ampiamente meritato per il lavoro svolto con competenza, passione e visione nel mondo dello sport locale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Milozzi ha saputo interpretare al meglio il ruolo di riferimento per il movimento sportivo provinciale, promuovendo con costanza valori fondamentali come l’inclusione, la cittadinanza attiva, il benessere attraverso la pratica sportiva e la collaborazione tra istituzioni e associazioni del territorio”, così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone sulla conferma – viene evidenziato sul sito web. “La sua presenza costante, il dialogo con le realtà sportive e la capacità di valorizzare ogni disciplina, dalle più popolari a quelle meno conosciute, lo rendono la figura ideale per continuare a rappresentare e sostenere lo sport nella nostra provincia – sottolinea l’assessore – . Voglio inoltre sottolineare che Milozzi è membro del Comitato ‘Chieti Città Europea dello Sport 2025’, da me presieduto, un riconoscimento e un progetto strategico che vede lo sport come leva di crescita culturale, sociale ed economica per l’intero territorio – riporta testualmente l’articolo online. La sua esperienza è preziosa anche in questa sfida che vede la nostra Città protagonista – si apprende dal portale web ufficiale. A lui vanno il mio plauso, la mia stima e i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta l’amministrazione comunale”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it