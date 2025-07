Chieti, L’assessore Pantalone: “Via alla riqualificazione dell’ex campetto di via Silio Italico: un nuovo spazio sportivo per il quartiere, a costo zero per il Comune”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 11 luglio 2025 – È stato formalmente aggiudicato l’affidamento per la riqualificazione, manutenzione e gestione dell’ex campetto sportivo di via Silio Italico, attraverso una procedura di sponsorizzazione a costo zero per il Comune, che vedrà protagonista per i prossimi tre anni l’associazione A.S.D. “Michi per Sempre”. “Siamo molto lieti di questo nuovo inizio – dichiara l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – . Si tratta di un intervento che consentirà di restituire al quartiere un’area verde e sportiva oggi inutilizzata, trasformandola in uno spazio moderno e curato, con servizi sportivi fruibili da tutti – aggiunge la nota pubblicata. Il tutto, senza costi per l’Amministrazione comunale, grazie alla formula della sponsorizzazione che unisce riqualificazione urbana e promozione dell’associazionismo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’intervento prevede l’esecuzione completa dei lavori di riqualificazione a carico del soggetto aggiudicatario, per un valore complessivo di 71.685 euro IVA inclusa, con la possibilità di installare attrezzature sportive, arredi e strutture fitness, secondo un progetto tecnico valutato positivamente dalla commissione – Il contratto, della durata di tre anni, include precisi obblighi a carico del concessionario, tra cui la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area, la cura del verde, la responsabilità della sicurezza e la comunicazione puntuale delle attività eseguite, nel rispetto delle normative e delle disposizioni comunali – precisa la nota online. Abbiamo fortemente voluto che anche aree decentrate della città potessero rinascere attraverso un modello virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato – aggiunge testualmente l’articolo online. Questo affidamento va esattamente in questa direzione: sport, decoro urbano e rigenerazione al servizio della città. A breve presenteremo nel dettaglio alla cittadinanza il progetto approvato, per condividere con trasparenza i contenuti e le opportunità offerte da questo intervento”.

