Chieti, L’assessore Stella e la presidente della Commissione Sanità Ianiro su Consiglio straordinario di domani

Chieti, 26 giugno 2022 – “Le problematiche

della sanità teatina sono sotto gli occhi di tutti. Sono problematiche storiche

che in molti casi si sono aggravate, sicuramente a causa della emergenza

pandemica, ma soprattutto a causa di scelte totalmente sbagliate della politica

regionale e della As", così l'assessore alla sanità Fabio Stella, alla vigilia

del Consiglio comunale per la sanità che si terrà domani nella sala consiliare

della Provincia dalle 9.30 in poi.

“Abbiamo fortemente voluto questo Consiglio

comunale sulla sanità per fare il punto su una serie di importantei argomenti –

sottolinea Stella che ha partecipato a tutte le sedute della commissione consiliare

– . Un esempio su tutti la gravosa chiusura del distretto sanitario di Chieti

Scalo che ha falciato molti servizi territoriali per i cittadini. Perché ci

stupiamo se poi si verificano intasamenti al pronto soccorso? A chi si dovrebbe

rivolgere un cittadino per il proprio problema di salute. Al di là degli

scontri politici e strumentali che non mi appassionano, i cittadini si

aspettano delle risposte da chi si è assunto l’onore e l’onere di governare la

regione e dal direttore generale che oggi gestisce la Asl. L’Amministrazione

comunale con questo Consiglio vuole dare il proprio contributo avviando un

dibattito aperto e costruttivo che andrebbe aperto anche alle associazioni che

si occupano di sanità. Mi auguro che la Giunta regionale e la Asl accettino di

partecipare, dimostrando concretamente di tenere a cuore la sanità teatina,

perché fino ad oggi i segnali non sono stati confortanti. Basti pensare al

depotenziamento dell’ospedale di Chieti, alla chiusura di reparti interi per

far fronte ad altre emergenze e alla scarsa attenzione verso un ospedale che ha

enormi potenzialità sia per posizione strategica, che per la adiacente

vicinanza all’università. Solo una politica cieca e campanilistica può non

comprendere questi elementi essenziali anche al fine di individuare e attivare

concretamente il DEA di II livello – Sul Pronto soccorso, invece, suggerisco 3

mosse: adottare misure a breve termine

per sopperire alla mancanza di personale; individuare maggiori spazi per il

pronto soccorso; adottare incentivi sia in termini di retribuzione che di

turnazione per il personale del pronto soccorso in quanto sottoposto a carichi

di stress evidentemente elevati. Il problema non è rappresentato dai

lavoratori, il problema è la gestione della Asl da parte di Schael che ha

palesemente fallito”.

“Il

Consiglio di domani va visto come risultato per la città questo aldilà di quelle

che saranno le inevitabili dinamiche politiche che caratterizzeranno la seduta,

è positivo, specie in questo momento cruciale per la sanità teatina, che si

della Commissione consiliare Sanità – Questo

della Commissione consiliare Sanità – Questo

l’auspicio, come medico di medicina generale, da sempre attenta all’assistenza

sanitaria primaria e all’efficacia della medicina territoriale, tema che in

questi mesi ho portato in seno ai lavori della Commissione – Un lavoro che è

stato lungo e complesso – sottolinea la presidente – Ci siamo riuniti più volte

e tutti i gruppi politici hanno mostrato un forte interesse verso le

argomentazioni volte a dare attenzione, strutture, una programmazione efficace

e rispondente a questa dimensione. Proprio per questo ho provato in più riprese

a proporre un documento unitario e trasversale da sottoporre al Consiglio

comunale con i temi più caldi della sanità, tra cui spiccano le problematiche

legate al pronto soccorso e la medicina territoriale, che rappresentano

strategicamente il fulcro dell’assistenza primaria, di continuità e di immediato

soccorso. L' amministrazione comunale, in quanto ente più vicino ai cittadini,

pur dovendo assicurare, nell’ambito delle proprie competenze, la più ampia

collaborazione alle istituzioni della sanità pubblica, deve farsi portavoce dei

disservizi emergenti e delle istanze che arrivano dalla comunità, che è l’utente

di riferimento dei presidi ospedalieri e dei servizi sanitari del territorio. Risulta, quindi, doveroso promuovere un

confronto formale con le istituzioni regionali e aziendali sanitarie da cui

possa scaturire un dialogo analitico, chiarificatore e costruttivo per la

soluzione delle varie problematiche – Questo è quello che ci proponiamo di fare

domani in aula, con la speranza che tutte le forze rappresentate in Consiglio

siano disposte a dare voce ai diritti dei cittadini, più che alle logiche di

appartenenza politica”.

