Chieti, Lavori ACA in corso per riparare conduttura, flusso ridotto in varie zone del centro storico

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

CA ci comunica che a causa di urgenti lavori di riparazione della condotta che porta acqua da Chieti Scalo al centro storico, fino al primo pomeriggio di oggi potrebbero esserci problemi di potenza di flusso sui piani alti di un’ampia fetta della città alta – si apprende dal portale web ufficiale. I lavori di ripristino della conduttura sono già in corso, si prevede che entro le 16, il disagio possa essere risolto – riporta testualmente l’articolo online. Al momento interessa le seguenti vie e aree limitrofe dai secondi piani in su: via Olivieri, via Arenazze, Don Minzoni, Piazza Garibaldi, via Ianni, via Ferri, via San Camillo De Lellis, zona Strada Storta, via Fonte Vecchia, via Padre Alessandro Valignani, via Albanese, via Picena – viene evidenziato sul sito web.

