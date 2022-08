Chieti, Lavori al campo di Sant’Anna, il 2 settembre riunione operativa con la Chieti Calcio

- Advertisement -

Chieti, 23 agosto 2022 – Si svolgerà il 2 settembre prossimo l’incontro Comune e società del Chieti Calcio per fare il punto sui lavori in corso nell’impianto comunale di Sant’Anna, di cui la società ha la gestione – si apprende dalla nota stampa. Com’è noto, la struttura ha in itinere un progetto di riqualificazione a carico della compagine neroverde, dell’importo di oltre 600.000 euro e che comporterà l’adeguamento sismico della tribuna, nonché il rifacimento del manto erboso e la sistemazione degli spogliatoi e gli adempimenti necessari all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi – aggiunge la nota pubblicata. “Abbiamo voluto questa riunione sia per confrontarci con la nuova proprietà, sia per fare il punto su ciò che è stato fatto e quello che si deve fare, nonché sui tempi di esecuzione del progetto – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore allo Sport, Manuel Pantalone – Sta al Comune, come Ente proprietario, autorizzare progetto esecutivo e i lavori, ma per poter procedere, servono una serie di adempimenti da parte della società di gestione che al momento non abbiamo ricevuto – riporta testualmente l’articolo online. Dal canto nostro abbiamo provveduto a nominare un Responsabile Unico del Provvedimento che ha la funzione di monitorare il progetto esecutivo, ma ci preme che il gestore che lo eseguirà faccia quanto necessario affinché parta – viene evidenziato sul sito web. Si tratta di fornire documentazioni relative alla planimetria rispetto alle uscite di sicurezza, utili alla certificazione per gli incendi e la relazione esplicativa delle lavorazioni atte all’adeguamento sismico dell’area tribuna, senza queste carte, il progetto non potrà essere approvato – riporta testualmente l’articolo online. A fronte del ritardo registrato nei mesi scorsi e non a causa del Comune, i nostri uffici già nel settembre 2021 hanno provveduto a inoltrare alla società un’accorata richiesta – si apprende dal portale web ufficiale. Cosa che abbiamo fatto di nuovo a febbraio e nei giorni scorsi, perché non abbiamo ricevuto alcuna risposta in merito e ci preme vedere il campo riqualificato e di nuovo fruibile, cosa che riteniamo sia a vantaggio anche della squadra che così potrebbe allenarsi in città. Faremo di tutto affinché la riunione sia operativa e positiva ai fini del progetto, avendo, come Comune, fatto quanto possibile per mettere a regime l’impianto ed essendo pronti a vederne proseguire l’iter, perché tutti gli impianti comunali siano pienamente funzionali e a servizio dello sport del territorio”.

