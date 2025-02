Chieti, Lavori al SS. Annunziata, il sindaco scrive a Regione e Asl per evitare smobilitazione dei reparti senza sistemazioni alternative

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:In qualità di Sindaco della Città di Chieti e di Presidente del Comitato ristretto dei Sindaci Asl sono stato messo al corrente della notizia della dislocazione e sgombero di attività e cose dal corpo C e dei nodi B /C dell’ospedale “Ss. Annunziata” di Chieti”, che sarà al centro di una riunione fissata per il prossimo giovedì 27 febbraio dall’attuale dirigenza generale uscente – Ho scritto con viva preoccupazione al presidente della Regione, all’assessora alla Sanità Nicoletta Verì e alla dirigenza della Asl di Chieti, per avere conferma sulla veridicità della notizia e informazioni su modi e tempi, perché l’apertura del citato cantiere PNC, richiede procedure di dislocazione e sgombero che in pratica si traduce nella chiusura del nostro policlinico e della Facoltà di Medicina, nonché dei reparti di Nefrologia, Oculistica, Ginecologia con sale chirurgiche, sala parto e dialisi – Le conseguenze saranno considerevoli se non esiste ad oggi un piano alternativo per agire, affinché non si interrompano tutte le prestazioni in essere a favore dell’utenza del nostro e degli altri territori provinciali – Non essendo al corrente, come sindaco della Città, di soluzioni alternative e temporanee circa lo spostamento di reparti talmente vitali come quelli interessati e ritenendo che una tale mobilitazione richieda il coinvolgimento sia del Comune e sia dell’Università d’Annunzio di Chieti-Pescara, ho chiesto un dovuto e necessario incontro ai fini di chiarire la situazione e di conoscere i dettagli di un’operazione così massiva, per le opportune tutele di prestazioni, reparti, professionalità e immagine di tutti gli Enti coinvolti – precisa la nota online. Ritengo, inoltre, che, trattandosi di una governance locale uscente, tale quadro vada condiviso e strutturato con il nuovo manager della Asl e gli enti coinvolti, stabilendo tutti i passi necessari alle tutele elencate – si apprende dalla nota stampa. A tal fine ho loro comunicato che sarà mia premura inserire l’argomento anche nell’ordine del giorno del prossimo Comitato Ristretto dei Sindaci Asl che si riunirà proprio venerdì 27 febbraio – riporta testualmente l’articolo online. Il Sindaco Diego FerraraIn allegato la lettera – viene evidenziato sul sito web.

