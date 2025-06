Chieti, Lavori al Terminal nuova ordinanza per la mobilità

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 9 giugno 2025 – Lavori al terminal, nuova mobilità temporanea a fronte della fase definitiva del cantiere, che procede a passo deciso per la riqualificazione della stazione degli autobus, del sottostante parcheggio e del ripristino della adiacente scala mobile – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Quello del Terminal è uno dei cantieri più importanti per l’accesso alla città, che entra in una fase importantissima, perché i lavori stanno velocemente progredendo verso la definizione – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli – . Entro il 2025 l’opera sarà terminata e avremo non solo un terminal più nuovo, più sicuro e più fruibile, ma anche nuovi parcheggi, i primi della riqualificazione e dell’integrazione degli stalli di sosta cittadini a cui abbiamo dato avvio, nonché una scala mobile funzionante e pronta a essere a servizio dell’accesso al centro storico, cosa importantissima non solo per l’attuale traffico in entrata, ma anche per lo sviluppo futuro dell’area storica, in funzione ad esempio della Cittadella Giudiziaria che come Amministrazione vogliamo sorga nell’area del Tribunale e della retrostante via Arniense – Un po’ di disagio per consentire le operazioni in sicurezza, con lo spostamento provvisorio degli autobus da Piazza Falcone e Borsellino alla vicina area di sosta situata in via Carlo Madonna fino al 6 settembre, per consentire l’ampliamento del cantiere (sul posto rimarranno solo due stalli per i bus, quelli adiacenti alla carreggiata); la soppressione temporanea del parcheggio di scambio in viale Maiella fino al 6 settembre; la soppressione temporanea dello stallo per disabili all’interno del terminal; la soppressione temporanea dell’ultimo stallo di sosta libera dell’area parcheggio – di Via Ciampoli, sul lato destro a scendere e l’attivazione in loco dello stallo per disabili – Tutto questo serve a mettere in sicurezza l’ultima fase di cantiere con i tre fronti tutti operativi, abbiamo condiviso con la ditta questa linea di azione perché è quella che assicura tempi più rapidi e una maggiore capacità di azione, per un’opera necessaria alla città e utile anche al fine di supportare gli altri interventi di realizzazione di aree di sosta in corso in via Ciampoli, ma anche quelli che interesseranno piazza Garibaldi, dove stanno per partire i lavori”. In allegato cosa prevede l’ordinanza – viene evidenziato sul sito web.

