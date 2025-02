Chieti, Lavori all’ospedale, la presidente Ianiro convoca la Commissione Sanità per il quattro marzo

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 24 febbraio 2025 – “Si terrà il 4 marzo la Commissione Sanità per la settimana prossima, in modo da poterci confrontare sulla situazione che interesserà il SS. Annunziata e porre le basi del Consiglio straordinario alla Sanità già richiesto all’Ufficio di Presidenza”, annuncia la consigliera e presidente Gabriella Ianiro – recita il testo pubblicato online. “Le notizie che fino a oggi raccontano l’urgenza di effettuare i lavori, non accompagnate dalle legittime rassicurazioni chieste dal sindaco Diego Ferrara sulla continuità dell’attività dei reparti sul nostro territorio cittadino, sono allarmanti e ci coinvolgono direttamente – spiega la presidente – . Nessuno chiederebbe mai lo stop di un cantiere necessario a fortificare e rendere più sicuro il presidio, ma l’avvio di questo deve avere garanzie sia relative all’apertura e continuità dei tanti reparti interessati e sia delle coperture per la seconda fase dei lavori, la risistemazione dei servizi interessati – Avere chiari tempi e modi dell’azione che la Asl ha inteso presentare ai primari ospedalieri interessati è legittimo per la città, così come è auspicabile che le istituzioni cittadine vengano chiamate ad avere un ruolo attivo in un’azione di tale portata – si apprende dal portale web ufficiale. Questo è ciò che il sindaco e l’Amministrazione hanno inteso chiedere e siamo certi che attraverso un sano dialogo istituzionale si possa arrivare a un chiarimento e ad azioni positive per la comunità allarmata dalla situazione”.

