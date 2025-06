Chieti, Lavori partiti al campo di Sant’Anna

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 23 giugno 2025 – Oggi sono cominciati ufficialmente i lavori per la riqualificazione del campo Sant’Anna, uno spazio sportivo storico e prezioso per la nostra città, che tornerà finalmente a nuova vita – Un progetto importante e atteso, reso possibile grazie alla sinergia con Sport e Salute – Presidenza del Consiglio dei Ministri, che coprirà circa il 70% del costo complessivo e alla partecipazione del Chieti FC 1922, che contribuirà con le quote previste – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Riqualificare Sant’Anna significa restituire un punto di riferimento alle tante realtà sportive e giovanili del territorio, a servizio di una comunità viva e dinamica – così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – . I lavori, da noi fortemente voluti e frutto dell’importante finanziamento che abbiamo ottenuto e dell’importante lavoro che abbiamo compiuto insieme ai nostri uffici, sono stati affidati dopo la gara per un importo netto di circa 680.000 euro, partiranno lunedì 23 giugno, saranno completati entro l’anno e prevedono: il rifacimento completo del manto di gioco con sintetico di ultima generazione; la costruzione di una nuova tribuna; il rifacimento totale della palazzina spogliatoi, con impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento moderni ed efficienti; un impianto di illuminazione a basso consumo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità energetica – si legge sul sito web ufficiale. Una sinergia che nasce da una nostra intuizione che abbiamo messo in campo nel 2021 e che oggi, grazie al nostro lavoro, trova concretezza e che renderà agevole anche la risposta all’omologazione per le competizioni sportive fino alla serie D”.

