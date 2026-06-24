Chieti, Lavori pubblici sotto monitoraggio costante. Oggi la prima Giunta.

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 24 giugno 2026 – Prosegue l’attività di monitoraggio e verifica dei cantieri cittadini da parte del sindaco di Chieti, Giovanni Legnini, che oggi ha effettuato una serie di sopralluoghi su interventi di rigenerazione urbana e opere di somma urgenza legate al dissesto idrogeologico – Prima tappa in strada Santa Maria Calvona, dove è in corso un intervento di mitigazione del rischio idrogeologico, rimasto fermo da tempo a seguito del blocco di un macchinario disposto nell’ambito degli accertamenti successivi a un infortunio sul lavoro: “Si tratta di un’opera di somma urgenza – ha spiegato il sindaco – e per questo ho sollecitato l’impresa e il Rup affinché si proceda rapidamente alla ripresa delle attività”. Sopralluogo anche nei cantieri di via Madonna delle Grazie, interessati da un importante smottamento della scarpata dopo gli eventi meteorologici di fine marzo, dove sono in corso interventi in somma urgenza di messa in sicurezza – si apprende dal portale web ufficiale. Il cantiere risulta fermo, ma l’impresa ha assicurato la ripresa delle attività già dalla giornata di domani – La visita è proseguita nel complesso delle Clarisse, uno dei principali interventi finanziati con fondi Pnrr. “L’andamento attuale del cantiere è positivo – sottolinea Legnini – ma i ritardi accumulati in passato, alcuni giustificati e altri ancora da approfondire, sono stati rilevanti e rendono necessario un monitoraggio costante in vista delle scadenze del Piano – aggiunge testualmente l’articolo online. La struttura è destinata alla realizzazione di spazi per studenti, servizi e aree comuni, nell’ambito della strategia di recupero del patrimonio immobiliare e di rilancio del centro storico – recita il testo pubblicato online. Nel corso dell’incontro con l’impresa, il direttore dei lavori, il Rup e l’assessore Luigi Febo, è stato definito un possibile cronoprogramma in modo da consentire, in prossimità delle scadenze del Pnrr, di rendere disponibile almeno un lotto funzionale, ai fini della rendicontazione, ma soprattutto per l’utilizzo degli spazi completati – Da questa attività di verifica sul campo è emersa la necessità di proseguire tale attività, insieme al neo assessore ai lavori pubblici Luigi Febo, in particolare per quelli caratterizzati da particolare lentezza, a cui ci dedicheremo ancora con maggiore attenzione, perché il rispetto dei tempi e la piena realizzazione degli interventi rappresentano una priorità per la città. Uno di questi è quello del nuovo cimitero a Chieti Scalo e l’altro quello del Terminal Gran sasso e della scala mobile, con incontri fissati venerdì mattina”. Nella tarda mattinata di oggi si è tenuta la prima riunione della nuova Giunta, segnando l’avvio ufficiale dell’attività amministrativa del sindaco Giovanni Legnini – Tra i primi provvedimenti adottati dall’esecutivo, l’adesione al bando della Presidenza del Consiglio, “Sport e Periferie”, con l’obiettivo di intercettare risorse utili al miglioramento e alla riqualificazione degli impianti sportivi del territorio – recita il testo pubblicato online. In particolare il progetto del Comune, condiviso fra gli assessorati a Lavori Pubblici e Sport e i rispettivi settori, si riferisce al potenziamento del Palazzetto di Santa Filomena –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it