Chieti, le critiche della FIOM CGIL all’Assessore Magnacca sulla situazione Stellantis

L’Assessore alle Attività Produttive della Regione Abruzzo, Giovanni Magnacca, è al centro di un acceso dibattito dopo le sue recenti dichiarazioni riguardo alle sfide che Stellantis deve affrontare nello stabilimento di Atessa e la futura produzione di veicoli commerciali leggeri (VCL). La FIOM CGIL di Chieti, attraverso il Segretario Generale Alfredo Fegatelli, ha contestato le affermazioni dell’Assessore, sottolineando una presunta mancanza di consapevolezza sui processi industriali e sulla geografia produttiva.

Fegatelli ha dichiarato che “l’Assessore Magnacca ha ancora una volta perso l’occasione di astenersi dal parlare di argomenti che non padroneggia”, evidenziando errori sia geografici che strategici. In particolare, ha puntualizzato che la vera competizione non si gioca tra Tychy e Atessa, come affermato da Magnacca, ma con Gliwice, un altro impianto Stellantis in Polonia. Secondo Fegatelli, l’Assessore dovrebbe avere familiarità con la mappa produttiva dell’azienda per poter affrontare certe tematiche.

Riguardo alla transizione energetica, il Segretario ha voluto correggere l’immagine della FIOM-CGIL, dichiarando che l’associazione non adotta una posizione integralista a favore dell’elettrico, ma sostiene una transizione che tenga conto di entrambe le tecnologie, affinché si garantisca occupazione e sostenibilità industriale. Fegatelli ha professato una visione di equilibrio, affermando di essere “un diselista convinto” e sottolineando l’importanza di un approccio non ideologico.

Il tema centrale emerso dalle dichiarazioni riguarda la competitività dello stabilimento di Atessa sui VCL. Fegatelli ha affermato che il vero problema è che Stellantis sta perdendo immatricolazioni, contrariamente ai suoi concorrenti. Mentre in Polonia la produzione rimane stabile, ad Atessa si registra una flessione.

In conclusione, Fegatelli ha invitato l’Assessore Magnacca a “parlare con chi conosce i processi, le dinamiche e le fabbriche, prima di esprimersi pubblicamente”, con la speranza che ciò possa evitare uscite infelici che possano rivelare la sua scarsa competenza sul tema.

Questa situazione si inserisce in un contesto di forte preoccupazione per il futuro della produzione in Abruzzo, che necessita di attenzione e competenze specifiche per affrontare le sfide del mercato automobilistico in continuo cambiamento.