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Politica

Chieti: Lega convoca conferenza stampa sull’analisi del voto amministrativo – Ore 11 al Gran Caffè Vittoria

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Il segretario provinciale della Lega, Maurizio Bucci, ha convocato una conferenza stampa per domani, venerdì 12 giugno, alle ore 11 presso il Gran Caffè Vittoria a Chieti. L’obiettivo dell’incontro è l’analisi del voto amministrativo recentemente svolto.

Alla conferenza stampa interverranno Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale Lega Abruzzo, e i tre consiglieri eletti Mario Colantonio, candidato sindaco di Lega, Azione Politica e Udc, Liberato Aceto e Anna Lisa Bucci.

La sede prescelta per l’evento è il Gran Caffè Vittoria, situato in corso Marrucino 89 a Chieti. L’appuntamento è fissato per le 11 del mattino.

La conferenza si svolgerà alla presenza dei rappresentanti della Lega per analizzare nei dettagli i risultati del voto amministrativo e per discutere le prossime mosse politiche da intraprendere nel territorio.

La presenza dei consiglieri eletti e del coordinatore regionale promette un confronto serio e approfondito sulle dinamiche e sulle prospettive future del partito.

La conferenza stampa si preannuncia come un momento di confronto intenso e costruttivo, finalizzato a delineare le strategie politiche della Lega per il futuro immediato.

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