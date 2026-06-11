Chieti: Lega convoca conferenza stampa sull’analisi del voto amministrativo – Ore 11 al Gran Caffè Vittoria

Il segretario provinciale della Lega, Maurizio Bucci, ha convocato una conferenza stampa per domani, venerdì 12 giugno, alle ore 11 presso il Gran Caffè Vittoria a Chieti. L’obiettivo dell’incontro è l’analisi del voto amministrativo recentemente svolto.

Alla conferenza stampa interverranno Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale Lega Abruzzo, e i tre consiglieri eletti Mario Colantonio, candidato sindaco di Lega, Azione Politica e Udc, Liberato Aceto e Anna Lisa Bucci.

La sede prescelta per l’evento è il Gran Caffè Vittoria, situato in corso Marrucino 89 a Chieti. L’appuntamento è fissato per le 11 del mattino.

La conferenza si svolgerà alla presenza dei rappresentanti della Lega per analizzare nei dettagli i risultati del voto amministrativo e per discutere le prossime mosse politiche da intraprendere nel territorio.

La presenza dei consiglieri eletti e del coordinatore regionale promette un confronto serio e approfondito sulle dinamiche e sulle prospettive future del partito.

La conferenza stampa si preannuncia come un momento di confronto intenso e costruttivo, finalizzato a delineare le strategie politiche della Lega per il futuro immediato.