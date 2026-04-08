Chieti, Lega e Azione Politica denunciano: amministrazione Ferrara fallimentare, fondi non utilizzati e opere ferme

Chieti, amministrazione Ferrara sotto accusa: fallimento nell’utilizzo dei fondi pubblici

Lega e Azione Politica hanno denunciato oggi, durante una conferenza stampa, l’amministrazione Ferrara definendola un fallimento. Secondo i gruppi consiliari, nonostante milioni di euro di finanziamenti pubblici ottenuti, ben poco è stato realizzato a Chieti. Le criticità riguardano diversi settori, tra cui scuole, strade, sanità, cimiteri e opere pubbliche.

Il candidato sindaco di Lega e Azione Politica, Mario Colantonio, ha sottolineato la mancanza di una gestione omogenea della macchina amministrativa, evidenziando problemi gravi nella viabilità cittadina e opere incompiute nonostante i finanziamenti disponibili. In particolare, sono state evidenziate le opere strategiche come il parcheggio di via Ciampoli e quello vicino alla caserma Berardi, entrambi finanziati con oltre 4 milioni di euro ciascuno.

Il coordinatore regionale della Lega, Vincenzo D’Incecco, ha dichiarato che l’amministrazione Ferrara ha ricevuto quasi 100 milioni di euro di finanziamenti, senza però trasformarli in opere concrete, rischiando sanzioni per inadempienza. Inoltre, sono emerse criticità sui progetti del Pnrr, con interventi non avviati o fermi a stati di avanzamento limitati.

Il consigliere comunale della Lega, Fabrizio Di Stefano, ha sollevato il tema della doppia morale nella politica cittadina, evidenziando che l’ex sindaco non sia stato ricandidato e che le promesse di rilancio di progetti come l’ex ospedale militare siano rimaste inascoltate.

Serena Pompilio di Azione Politica ha evidenziato le problematiche legate all’inclusione e alla sicurezza, criticando la chiusura delle mense scolastiche e la privatizzazione degli asili nido. La consigliera Emma Letta ha denunciato le criticità nel cimitero di contrada Santa Filomena, mentre Liberato Aceto della Lega ha posto l’accento sul tema della sanità e sui problemi non risolti nel nuovo ospedale SS. Annunziata.

Il coordinatore della Lega D’Incecco ha concluso affermando che un’amministrazione che decide di cambiare sindaco dopo sei anni di governo ammette il proprio fallimento, sottolineando l’incapacità nell’utilizzo delle risorse disponibili e l’assenza di risultati concreti.

La critica all’amministrazione Ferrara mostrata durante la conferenza stampa evidenzia la necessità di un cambio di rotta e di una maggiore attenzione alle esigenze della città di Chieti.