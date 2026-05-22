Chieti, Lega Giovani sostiene i giovani candidati per la crescita del territorio

La Lega Giovani Abruzzo sostiene attivamente i giovani candidati alle prossime elezioni amministrative, riconoscendo il loro impegno e la loro passione nel contribuire alla crescita del territorio. Questo è quanto dichiarato da Giada Di Muzio, coordinatore regionale della Lega Giovani, che evidenzia l’importanza di dare spazio alle nuove generazioni per costruire il futuro delle città abruzzesi.

Durante la recente visita dell’onorevole Luca Toccalini, segretario federale della Lega Giovani, in Abruzzo, è emerso il sostegno del partito alle nuove generazioni come motore di un progetto ambizioso e radicato sul territorio. Mattia D’Onofrio, coordinatore provinciale Lega Giovani Chieti e candidato al consiglio comunale, ha sottolineato l’entusiasmo e la determinazione spronati dalla presenza dell’onorevole Toccalini, che ha rafforzato il percorso elettorale dei giovani candidati.

La Lega Giovani ha espresso gratitudine verso i giovani impegnati nella campagna elettorale, in particolare verso i candidati al Consiglio comunale di Avezzano: Lorenzo Torti, Giuliano Di Girolamo e Caterina Grassi, elogiati per aver scelto di mettersi in gioco per migliorare la propria città. Marialourdes Aimi, coordinatore provinciale Lega Giovani L’Aquila, ha ringraziato il leader Matteo Salvini per il supporto costante verso i giovani amministratori.

In un clima di speranza e fiducia per il futuro, la Lega Giovani Abruzzo si impegna a sostenere attivamente i giovani candidati alle elezioni amministrative, riconoscendo il loro valore e la determinazione nel voler contribuire alla crescita e al benessere del territorio abruzzese.