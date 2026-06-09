Chieti, Lega ringrazia per il sostegno e riparte con il centrodestra per le prossime sfide

Il coordinatore regionale della Lega, Vincenzo D’Incecco, ringrazia il partito per l’impegno dimostrato alle elezioni amministrative di Chieti, sottolineando l’importanza del risultato ottenuto nonostante la vittoria del candidato del centrosinistra Giovanni Legnini. La Lega ha ottenuto il 10,96% dei consensi al primo turno, confermando il radicamento e la credibilità del progetto politico sul territorio.

Al ballottaggio, la Lega ha offerto un forte sostegno a Cristiano Sicari, candidato sindaco. Grazie alla collaborazione della Lega e della coalizione di Colantonio, Sicari ha registrato una significativa crescita del consenso con oltre 4.000 preferenze in più rispetto al primo turno. Nonostante la mancata vittoria, emerge il peso del partito in questa tornata elettorale, confermando che la presenza centrale della politica ha portato a risultati più incisivi.

D’Incecco esprime gratitudine a tutta la squadra della Lega per l’impegno e la competenza dimostrati in entrambi i turni elettorali. In particolare, ringrazia Mario Colantonio per aver guidato con successo la campagna di ballottaggio. Vengono ringraziati anche tutti i candidati del centrodestra, in particolare quelli di Lega, Azione Politica e Udc, per il contributo fornito alla coalizione.

Il segretario provinciale Maurizio Bucci ringrazia a sua volta per il grande lavoro svolto e il risultato raggiunto. Sottolinea l’importanza che questa tornata elettorale rappresenti un momento di riflessione in vista delle future sfide. Auspica un confronto serio e costruttivo tra le forze del centrodestra, in vista delle elezioni del 2027 in provincia di Chieti, per arrivare uniti e coesi a tale appuntamento.

Il ringraziamento alla squadra della Lega giunge anche da Maurizio Bucci che, attraverso una nota stampa inviata via email, sottolinea l’importanza della collaborazione e l’unità d’intenti necessari per affrontare le sfide future con determinazione e slancio, avendo come obiettivo quello di rappresentare al meglio i cittadini della zona.