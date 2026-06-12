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Politica

Chieti, Lega: risultato alle elezioni tra i migliori d’Italia, ora pronti a vigilare sulle priorità della città

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La Lega ha ottenuto un risultato di grande rilievo durante le recenti elezioni amministrative a Chieti, con una percentuale del 10,96% che la colloca tra i migliori a livello nazionale in un capoluogo di provincia. Questo successo è stato raggiunto grazie a una campagna elettorale capillare e determinata, che ha portato a sostenere con convinzione il candidato sindaco del centrodestra Cristiano Sicari al secondo turno.

Durante una conferenza stampa a Chieti, il coordinatore regionale della Lega Vincenzo D’Incecco ha elogiato il lavoro svolto dal partito e dai candidati, sottolineando l’importanza di continuare a offrire alla città un’alternativa credibile attraverso un’opposizione seria e responsabile. Anche il segretario provinciale Maurizio Bucci ha evidenziato l’ottimo risultato ottenuto e ha auspicato una collaborazione sempre più forte all’interno della coalizione di centrodestra per affrontare le prossime scadenze elettorali in città come Vasto, Lanciano, San Salvo e Francavilla al Mare.

Il candidato sindaco Mario Colantonio ha ringraziato i cittadini che hanno accordato fiducia alla Lega e ha sottolineato l’importanza di mantenere l’impegno nell’ascoltare le esigenze della città e proporre soluzioni concrete per le questioni fondamentali come il tribunale, l

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