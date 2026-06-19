Chieti, Legnini incontra i vertici di Prefettura, Asl e Università. Al centro delle visite istituzionali: sicurezza del territorio, servizi e presidi sanitari e rilancio del centro storico.

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 19 giugno 2026 – Proseguono le visite istituzionali di saluto e confronto del sindaco Giovanni Legnini che in mattinata ha avuto una serie di incontri con i vertici delle principali istituzioni del territorio, finalizzati ad affrontare i temi più rilevanti per la città. La giornata si è aperta con l’incontro in Prefettura con la Prefetta S.E. Silvana D’Agostino – Nel corso del colloquio sono stati affrontati i temi relativi ai lavori di riqualificazione dell’edificio della Prefettura e della Provincia, ormai nella fase di avvio e, più in generale, le questioni connesse al coordinamento istituzionale e alla sicurezza del territorio – Successivamente il sindaco ha incontrato il direttore generale della Asl, Mauro Palmieri, con il quale sono stati approfonditi i temi riguardanti in primis il distretto sanitario di base di Chieti Scalo, al fine di lavorare a un percorso che porti al ripristino di un presidio atteso e importante per questa parte di città, nonché l’accessibilità e i servizi dell’ospedale, il parcheggio a servizio del Policlinico, l’attivazione della Casa di Comunità e degli altri servizi territoriali a Chieti alta, nonché le prospettive di sviluppo del policlinico – aggiunge testualmente l’articolo online. Al termine dell’incontro è stata condivisa la necessità di convocare a breve una specifica sessione di lavoro per approfondire e definire tutti i temi aperti che interessano il rapporto tra Comune e Azienda sanitaria – viene evidenziato sul sito web. La mattinata si è conclusa con l’incontro con il magnifico rettore dell’Università “Gabriele d’Annunzio”, Liborio Stuppia, nel corso del quale è stata formalizzata la firma dell’atto per l’acquisizione del Palazzetto dei Veneziani, destinato ad ospitare il Centro per l’Impiego nel centro storico, una procedura avviata durante l’Amministrazione del sindaco emerito Diego Ferrara, presente alla firma di oggi – precisa il comunicato. Si tratta di un intervento reso possibile grazie al finanziamento della Regione Abruzzo per 1.150.000 euro e al cofinanziamento del Comune per 170.160 euro – “Desidero esprimere gratitudine all’Università per la disponibilità e la proficua collaborazione istituzionale – ha dichiarato il sindaco Giovanni Legnini dopo la firma del documento – e rivolgere un particolare ringraziamento sia al sindaco emerito Diego Ferrara, che ha seguito e sostenuto con convinzione l’intero percorso che ha consentito di raggiungere questo importante risultato e sia alla Regione per il supporto dato – L’ubicazione del Centro per l’Impiego nel cuore del centro storico rappresenta un secondo segnale concreto e significativo di rivitalizzazione del centro storico, dopo la gestione universitaria di Palazzo De Mayo – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta dell’avvio di una strategia che punta a riportare vitalità, servizi e presenze stabili all’interno della parte storica della città che negli anni ha perso una cospicua fetta di residenti e uffici”. Nel corso dell’incontro con il Rettore è stata inoltre condivisa la volontà di attivare a breve un nuovo tavolo operativo tra Comune e Università, con particolare riferimento alle iniziative già in corso e a quelle da avviare nel centro storico, dai progetti per gli studentati, alla mobilità e ai servizi dedicati alla popolazione studentesca, nonché agli interventi connessi al prossimo avvio dei lavori per il raddoppio del Rettorato: “La collaborazione tra istituzioni – conclude Legnini – è la condizione indispensabile per affrontare con efficacia le sfide che attendono la città. Solo attraverso una visione condivisa e una costante capacità di fare sistema possiamo garantire sviluppo, servizi di qualità e nuove opportunità per il territorio e per le giovani generazioni”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it