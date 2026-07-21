Chieti, Legnini incontra il direttore della Protezione Civile regionale Scelli. Dissesto idrogeologico, emergenza e il caso di via Fieramosca: “Incontro positivo e proficuo per la messa in sicurezza dell’intero territorio comunale”.

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 21 luglio 2026 – Nella mattinata di oggi il sindaco Giovanni Legnini ha accolto in Comune il direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, Maurizio Scelli, con il quale ha affrontato le priorità sul fronte del dissesto idrogeologico e dell’emergenza conseguente agli eccezionali eventi meteorologici della primavera 2026. Particolare attenzione è stata dedicata alla situazione nella zona di via Fieramosca, dove i danni provocati dal maltempo hanno reso inagibile la strada di accesso al condominio Mare Monti, tuttora interdetto alle famiglie in seguito all’emanazione dell’ordinanza sindacale di sgombero – Il direttore Scelli ha manifestato la massima disponibilità dell’Agenzia ad affrontare con il Comune le principali criticità, al fine di dare ai cittadini risposte rapide e concrete sul futuro dello stabile e sulla possibilità, in tempi sostenibili, di un rientro dei residenti – aggiunge la nota pubblicata. Nel frattempo il Comune ha erogato la prima tranche dei contributi per il disagio abitativo, ai sensi dell’ordinanza n. 2 del 17 giugno 2026 della Cabina di coordinamento per la ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario Marco Marsilio, che prevede il pagamento degli arretrati a partire dal mese di settembre 2025 e fino al corrente mese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Ringrazio il direttore Scelli per la disponibilità dimostrata nel supportare il Comune nelle attività di protezione civile, nel sostegno alle associazioni di volontariato e nella gestione degli interventi conseguenti all’emergenza, rispetto ai quali il Comune è intervenuto tempestivamente e che ora saranno ricondotti a una programmazione organica da condividere con l’Agenzia – dichiara il sindaco Giovanni Legnini –. Abbiamo convenuto sulla necessità di affrontare in modo unitario la messa in sicurezza dell’intero territorio comunale, assicurando il necessario supporto tecnico-scientifico e il rafforzamento del sistema comunale di protezione civile, a partire dall’aggiornamento del Piano di protezione civile – recita la nota online sul portale web ufficiale. La situazione di Santa Maria, già interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza e dallo stato di ricostruzione, insieme alle altre criticità idrogeologiche presenti sul territorio comunale, impone un approccio complessivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Per questo ho chiesto all’Agenzia di attivare un’interlocuzione con l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione e con il Comune, così da avviare le attività di monitoraggio e di analisi tecnico-scientifica necessarie alla predisposizione di un piano organico di mitigazione del rischio idrogeologico sull’intero territorio cittadino – recita il testo pubblicato online. In particolare, ho chiesto al direttore Scelli un supporto scientifico per la valutazione della situazione del condominio Mare Monti, una vicenda che coinvolge numerose famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni, a tutela della loro incolumità, dopo lo smottamento della strada – viene evidenziato sul sito web. Nei prossimi giorni saranno eseguite le verifiche tecniche necessarie con un sopralluogo congiunto al quale parteciperà anche l’Università. Sulla base degli esiti sarà possibile valutare le condizioni e i tempi per un eventuale rientro delle famiglie nel condominio”.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it