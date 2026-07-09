Chieti, Legnini incontra il Rettore Stuppia: nasce un tavolo permanente Comune-Università per rafforzare il rapporto tra Ateneo e città. Al centro studenti, spazi, servizi e sviluppo. Gli altri incontri con Chieti Solidale e Teatro Marrucino

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 9 luglio 2026 – Rafforzare il rapporto tra città e Università, costruendo un percorso stabile di collaborazione su studenti, spazi, servizi, cultura, sanità e sviluppo – recita il testo pubblicato online. È questo l’obiettivo dell’incontro che si è svolto nel pomeriggio nella sede del Rettorato dell’Università “G. d’Annunzio” tra il sindaco Giovanni Legnini e il Magnifico Rettore professor Liborio Stuppia, confronto che ha portato all’istituzione di un tavolo permanente di lavoro tra Comune e Ateneo – riporta testualmente l’articolo online. Alla riunione hanno partecipato anche l’assessora alle Politiche giovanili, Residenzialità e Servizi per gli studenti Aurora Bruno, l’assessore ai Lavori pubblici Luigi Febo e il sindaco emerito Diego Ferrara – si legge sul sito web ufficiale. Ampio il ventaglio di temi affrontati: dalla presenza dell’Università nel centro storico alla ricerca di nuovi spazi per didattica e studio, dalla residenzialità studentesca ai servizi dedicati agli universitari, dalla mobilità alla possibile collaborazione per un’Azienda sanitaria integrata Asl-Università, fino alla valorizzazione di spazi pubblici per nuove opportunità di sviluppo economico e industriale di settore e a iniziative comuni in ambito culturale e istituzionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Ringraziamo il Rettore Stuppia per la piena disponibilità a lavorare insieme all’Amministrazione comunale per individuare soluzioni operative e dare seguito agli obiettivi condivisi, avviando un confronto strutturato che accompagnerà i prossimi mesi di lavoro per Chieti-Città universitaria – così il sindaco Giovanni Legnini – . Abbiamo portato all’incontro i temi che consideriamo prioritari per il rapporto con l’Ateneo, ricevendo disponibilità ad agire subito su alcuni asset fondamentali – aggiunge la nota pubblicata. In primis la presenza dell’Ateneo nel centro storico, con l’obiettivo di reperire spazi pronti sia per la didattica sia per lo studio, che definiremo nelle prossime settimane; la residenzialità e i servizi per gli studenti, dai posti letto alle convenzioni per commercio e tempo libero con gli esercenti locali; la mobilità, con lo studio di corse dedicate in base alle esigenze della comunità universitaria; fino alle ipotesi di collaborazione su sanità, cultura e assetto istituzionale – si apprende dalla nota stampa. Con l’istituzione di un tavolo permanente possiamo avviare un lavoro condiviso su questioni che riguardano da vicino la vita quotidiana della città e della comunità studentesca”. L’incontro con l’Ateneo si inserisce in una giornata di confronto istituzionale che ha visto il sindaco impegnato anche con altre realtà strategiche della città. In mattinata il primo confronto è stato dedicato a Chieti Solidale, la partecipata del Comune che gestisce servizi fondamentali soprattutto negli ambiti sociale e socio-sanitario – Alla riunione hanno preso parte gli assessori alle Politiche sociali Rita Di Falco, Sanità Fabio Stella e Bilancio Manuel Pantalone, la dirigente del settore Angela Falcone e il presidente della società Pierluigi Balietti – precisa la nota online. L’occasione è servita a fare il punto sulle attività svolte e sulla governance della partecipata, confermandone il ruolo centrale nell’erogazione dei servizi ai cittadini – Successivamente il sindaco ha incontrato la governance uscente del Teatro Marrucino, alla presenza del direttore amministrativo Cesare Di Martino, del vicesindaco Paolo De Cesare e della vicepresidente del Consiglio comunale Cinzia Di Vincenzo – riporta testualmente l’articolo online. Il confronto è stato dedicato al bilancio del lavoro svolto dal Consiglio di amministrazione negli ultimi anni e alla fotografia dello stato attuale dell’Ente, alla luce del buon andamento delle stagioni di prosa e lirica e in vista del rinnovo della Delegazione, proprio nei giorni della pubblicazione dell’avviso per individuare i nuovi componenti del Cda – si apprende dal portale web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it