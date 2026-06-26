Chieti, Legnini incontra tutti i candidati sindaco: “Credo nel confronto costruttivo,  insieme dobbiamo lavorare per la città”.

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 26 giugno 2026 – Questa mattina il Sindaco Giovanni Legnini ha incontrato, come annunciato già durante la campagna elettorale, i candidati sindaco della scorsa tornata elettorale Cristiano Sicari, Mario Colantonio, Alessandro Carbone, Giancarlo Cascini e Olinto Amoroso, per un primo confronto finalizzato a condividere le informazioni sulle attività dell’Amministrazione e ad avviare un dialogo istituzionale anche in vista del Consiglio comunale che si terrà lunedì 29 giugno alle ore 16, nella Sala Consiliare della Provincia, con una cerimonia alla quale sono state invitate a partecipare le istituzioni del territorio – “Ringrazio tutti per aver aderito a questo invito, che apre una fase di dialogo e coinvolgimento delle opposizioni che ritengo molto importante – così il sindaco Giovanni Legnini – . Ho fornito informazioni aggiornate sulle tre grandi emergenze della città: il dissesto e situazione finanziaria complessiva dell’Ente, il dissesto idrogeologico e le carenze organizzative della struttura comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È stato un primo momento di presa di confronto cui ne seguiranno altri Ci rivedremo per approfondire questi temi, ma oggi si è trattato solo di un avvio, durante il quale ho voluto rappresentare con chiarezza lo stato delle cose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Credo in questo metodo di confronto, che non deve in alcun modo creare confusione nei ruoli istituzionali: la maggioranza governa, le opposizioni esercitano la funzione di controllo e proposta ma tutti insieme dobbiamo lavorare per la città”. “Ci siamo confrontati sui temi fondamentali della città – riferisce Cristiano Sicari – . I cittadini non guardano a maggioranza e opposizione, ma ai problemi concreti – Non si tratta di fare opposizione su tutto, ma di collaborare sui temi di merito – Da parte mia ci sarà piena disponibilità a contribuire alla soluzione dei problemi della città, che si trova in una condizione di grande difficoltà. Ringrazio il sindaco per la sensibilità e per l’apertura dimostrata”. “Questo momento di confronto è importante e utile per trovare soluzioni comuni per il rilancio della città di Chieti – aggiunge Mario Colantonio – . Tra i temi prioritari ci sono i parcheggi, la conoscenza dei cantieri e delle loro tempistiche, la difesa dell’ospedale e delle esigenze sanitarie del territorio, in particolare il distretto sanitario di Chieti Scalo – È necessario inoltre affrontare la situazione economica e patrimoniale dell’Ente e intervenire su servizi essenziali come il cimitero di Chieti Scalo, rispetto al quale i cittadini segnalano da tempo criticità rilevanti e fare in modo che il Tribunale resti nel centro storico e non venga dislocato”. “Ringrazio il sindaco per questo momento di confronto – afferma Alessandro Carbone – . Svolgeremo un ruolo di opposizione corretta, ma anche propositiva, avanzando idee e contributi sui temi principali, in particolare il dissesto finanziario e il dissesto idrogeologico – Saremo presenti con spirito costruttivo e con proposte concrete per la città”. “È un’iniziativa da valorizzare, perché non ricordo precedenti di un confronto così aperto tra amministrazione e candidati – così Olinto Amoroso, a capo della lista Rinascita per Chieti – . È positivo che ci si sia incontrati per ragionare in modo costruttivo nell’interesse della città. È un segnale importante di disponibilità e collaborazione, utile per affrontare insieme le criticità e migliorare la qualità delle decisioni”. “È un gesto molto responsabile quello di ascoltare anche gli altri candidati, perché significa non solo informare sulle prossime mosse strategiche del Comune – conclude Giancarlo Cascini, in corsa con la lista Chieti bene comune – , ma anche aprirsi ai contributi e ai suggerimenti che possono arrivare anche da chi non è rappresentato in Consiglio comunale”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it