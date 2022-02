Chieti, Linea ferroviaria, si punta agli incontri tecnici

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Chieti, 26 febbraio 2022 – “È

arrivato il momento di lavorare concretamente e per tempo alle varianti che

ogni Comune ha chiesto al progetto di raddoppio della linea ferroviaria

Roma-Pescara, questo abbiamo chiesto e ottenuto ieri all’Aurum di Pescara, durante

il primo evento del Pubblico Dibattimento, reclamando a voce alta il diritto di

confrontarci con i tecnici di RFI che in un primo momento sembrava imbrigliato

nella burocrazia dell’incontro”, così il sindaco Diego Ferrara e il presidente

del Consiglio comunale Luigi Febo che ieri a Pescara hanno preso parte sia all’evento

sul Pubblico dibattimento del progetto, che a quello sulla Grande Pescara, organizzato

dal Senatore D’Alfonso a cui erano invitati il commissario Vincenzo Macello e a

cui era presente anche il Chief corporate affair officier di RFI, Massimo Bruno

- Advertisement -

“Ci meraviglia molto la posizione

della Regione, il cui esecutivo non era presente all’incontro all’Aurum di ieri,

anche alla luce del fatto che nelle scorse settimane ha dato il via libera a un

impianto fotovoltaico che si sviluppa sul sedime della variante e su cui

dovremo necessariamente confrontarci, affinché non ci siano impedimenti alla

tutela delle abitazioni e delle attività che oggi impattano sul tracciato –

dicono Ferrara e Febo – Nei fatti, i Comuni sono stati lasciati da soli ad

agevolare una soluzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il tentativo, però, ci sarà, dai responsabili del

Dibattito pubblico ieri abbiamo infatti ottenuto tavoli con i tecnici, specifici

per ogni Comune e al di fuori del procedimento di evidenza avviato – riporta testualmente l’articolo online. Non solo, al

Commissario governativo dell’opera, Vincenzo Macello e a Bruno di RFI, abbiamo

chiesto ascolto, a margine dell’evento sulla Grande Pescara organizzato in

Comune dal senatore Luciano D’Alfonso – Da entrambi abbiamo ricevuto

assicurazioni e nei prossimi giorni fisseremo la data di un incontro ulteriore,

tecnico e operativo, dove approderemo con una proposta unica di variante, pensata

insieme agli altri Comuni – precisa il comunicato. Intanto proseguiranno gli incontri del Dibattito

pubblico, che si farà anche sul primo tratto di interventi, in principio non

ricompreso in tale procedura, un confronto che ieri sera abbiamo “forzato”

affinché fosse accolta la nostra voce e ci venisse riconosciuto ai Comuni e ai

cittadini presenti il diritto di avere risposte in presenza dai tecnici che

sanno tutto sull’opera – Il prossimo appuntamento sarà a Chieti in marzo, ma i

tempi della variante sono più stretti, le osservazioni vanno presentate entro

il 12 marzo per poter essere prese in considerazione seriamente nell’iter

progettuale, iter che procede spedito secondo il cronoprogramma fissato da RFI

e il cui ritmo è imposto dai tempi del PNRR. Noi saremo in tempo e, consci dell’importanza

del collegamento veloce con Roma, faremo di tutto per trasformare il progetto

in occasione di crescita per il territorio e non contro”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it