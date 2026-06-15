Chieti, LNDC Animal Protection: 36.024 animali assistiti grazie al 5×1000

LNDC Animal Protection ha lanciato la sua Campagna legata al 5×1000, invitando tutti a dare una firma che si trasformerà in cure, soccorsi e protezione per migliaia di animali bisognosi. Nell’ultimo anno, l’associazione ha assistito ben 36.024 animali e ne ha soccorsi 19.680, garantendo loro cure veterinarie, accoglienza, adozioni e tutela legale.

Presente anche in Abruzzo con tre rifugi a Francavilla a Mare (Chieti), L’Aquila e Silvi (Teramo), LNDC Animal Protection conta su una rete di oltre 2.000 volontari attivi in 17 regioni e in circa 50 province italiane, impegnati ogni giorno sul territorio: dal soccorso degli animali alla gestione dei rifugi. L’associazione opera attraverso 69 sezioni e 11 delegazioni territoriali, rappresentando una delle più capillari realtà animaliste del Paese.

Il 5×1000 è un gesto che ha un impatto concreto sulla vita degli animali: “Ogni firma destinata a LNDC Animal Protection si trasforma immediatamente in cure veterinarie, cibo, accoglienza, soccorsi urgenti e difesa legale degli animali vittime di violenza e abbandono”, ha dichiarato Piera Rosati, Presidente di LNDC Animal Protection.

Grazie alla generosità dei contribuenti che indicano il codice fiscale 80121770152 nella dichiarazione dei redditi, l’associazione ha potuto assistere e soccorrere numerosi animali maltrattati e abbandonati, favorire adozioni e portare avanti azioni legali in difesa dei loro diritti. LNDC Animal Protection realizza inoltre programmi di sterilizzazione per contrastare il randagismo, gestisce rifugi e oasi, interviene nelle emergenze con ambulanze veterinarie e promuove campagne educative per diffondere il rispetto verso ogni specie animale.

Per destinare il proprio 5×1000 a LNDC Animal Protection, basta firmare nell’apposito riquadro dedicato al sostegno degli Enti del Terzo Settore e inserire il codice fiscale dell’associazione. Una firma che può fare la differenza tra l’abbandono e una nuova vita per gli animali salvati ogni giorno dall’associazione. LNDC Animal Protection continua a portare avanti i suoi silenziosi miracoli nei rifugi, nelle cliniche veterinarie, e ovunque ci sia bisogno di protezione e soccorso per gli animali in difficoltà.