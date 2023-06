Chieti, Lo Stellario riparte da Dj Ralf, evento il primo luglio

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti, 26 giugno 2023 – Sabato 1 Luglio sarà Ralf il dj che aprirà la stagione estiva dello Stellario, a cura dell’associazione culturale Humani e con il patrocinio del Comune di Chieti, a cura di Humani, Licio – aggiunge testualmente l’articolo online. net, Slow Motion, Parkett, Soundwall, Frequencies e – recita la nota online sul portale web ufficiale. in sinergia con la Deputazione teatrale del Marrucino che gestisce gli spazi della Civitella,Un ritorno, per un personaggio iconico e conosciuto in tutto il mondo, Ralf è il simbolo italiano della club culture – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il dj che da 40 anni fa ballare tre generazioni di ballerini – A completare la line up c’è Fabrizio Mammarella, dj e produttore teatino tra i migliori rappresentanti italiani del suono dance nel mondo – recita il testo pubblicato online. Tickets Prevendita online e punti fisici: www.ciaotickets.comInfo: www.humani.infoInfo e prenotazioni +39 339 8849631 Chieti

