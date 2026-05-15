Chieti, Lorenzo Cesa sostiene Mario Colantonio come “alternativa giusta per il rilancio della città”

Lorenzo Cesa oggi a Chieti a sostegno di Mario Colantonio

Il presidente nazionale dell’Udc, Lorenzo Cesa, si è recato oggi a Chieti per sostenere il candidato sindaco di Lega, Azione Politica e Udc, Mario Colantonio, in vista delle imminenti elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. All’incontro hanno preso parte anche il segretario regionale del partito, Enrico Di Giuseppantonio, e i capilista di Udc, Lega e Azione Politica: Marco Di Paolo, Liberato Aceto e Serena Pompilio.

Durante l’evento, Cesa ha dichiarato: “Abbiamo sposato convintamente la candidatura di Mario Colantonio perché riteniamo che sia più adatto a rilanciare la città di Chieti, che oggi ha bisogno di un’alternativa credibile e concreta. E quella alternativa è Colantonio insieme a tutti noi. Spiace che il resto del centrodestra non si sia unito intorno alla sua candidatura perché la sua storia amministrativa e politica parla da sola. La città si riconosce in lui”.

Il presidente dell’Udc ha richiamato i valori della tradizione democristiana che hanno reso grande l’Abruzzo, sottolineando la necessità di difenderli e rilanciarli guardando al futuro. Cesa ha aggiunto: “Siamo una squadra forte che vuole vincere e amministrare la città con serietà, buon senso e responsabilità. Sono molto contento di essere qui e ringrazio tutti quanti i candidati per l’impegno che stanno mettendo in questa campagna elettorale. Insieme possiamo far ripartire quel percorso di riqualificazione di cui Chieti ha tanto bisogno”.

Colantonio ha ringraziato Cesa per la vicinanza e il sostegno, sottolineando l’entusiasmo e la partecipazione che stanno caratterizzando gli ultimi giorni di campagna elettorale. Il candidato sindaco ha lodato il capolista Di Paolo, definendolo il “consigliere del fare”, con il quale ha condiviso dieci anni di amministrazione.

Di Giuseppantonio ha sottolineato: “La scelta di Colantonio è dettata dal suo operare concreto, capace di cambiare Chieti per farla tornare a splendere”. Ha inoltre evidenziato la solidità della coalizione e il lavoro svolto dai consiglieri comunali uscenti.

La lista dei candidati dell’Udc include figure di spicco come Marco Di Paolo, Jonathan Christian Baldassarre, Domenico Calabrese, Domenico D’Angelo, Silvio De Bosis, Antonio Bernardo Di Martino, Gianni Di Nicola, Fabio Di Prinzio, Adamo Liberatore, Gloria Mammarella, Massimo Mangiacotti, Marzia Marcello, Renato Mincone, Mary Palma, Silvana Paolini, Fabio Pelagatti, Giuliana Polidori, Maria Grazia Tavoletta, Moreno Troilo, Antonella Versienti, Adelia Franceschini, Francesco Zampacorta e Maria Zito detta Lucia.

La presenza di Cesa a Chieti ha confermato il sostegno dell’Udc a Mario Colantonio e alla sua squadra, puntando sul loro impegno e capacità di cambiare la città per il bene della comunità.