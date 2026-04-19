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Politica

Chieti, l’Udc si unisce alla coalizione per sostenere Mario Colantonio come candidato sindaco

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Domani mattina, lunedì 20 aprile, si terrà una conferenza stampa presso la sede elettorale di corso Marrucino 131 a Chieti, per ufficializzare la presenza dell’Udc nella coalizione a sostegno del candidato sindaco Mario Colantonio, rappresentante del progetto civico e politico “Sindaco del fare”.

Alla conferenza stampa interverranno i rappresentanti delle forze politiche della coalizione, tra cui Enrico Di Giuseppantonio, segretario regionale dell’Udc insieme al coordinatore elettorale Domenico Di Renzo, Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega, il segretario provinciale del partito Maurizio Bucci e Serena Pompilio, Capogruppo di Azione Politica in Consiglio comunale.

L’evento avrà inizio alle 10.30 e rappresenterà un momento importante per presentare ufficialmente l’adesione dell’Udc alla coalizione che sostiene la candidatura di Mario Colantonio. La presenza di varie forze politiche dimostra un’ampia coalizione che si schiera a favore del candidato, sottolineando l’importanza e la rilevanza delle prossime elezioni a Chieti.

La conferenza stampa si preannuncia come un momento di confronto e di presentazione delle linee guida del progetto civico e politico proposto da Mario Colantonio e sostenuto dall’Udc e da altre forze politiche.

Chieti si prepara dunque ad affrontare un periodo elettorale ricco di sfide e di opportunità, con una coalizione solidale e unita che punta a lavorare per il bene della città e dei suoi cittadini.

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