Chieti, Lunedì 13 ottobre alla Villa Comunale la Giornata dello Sport

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 10 ottobre 2025 – Si terrà lunedì 13 ottobre, nella splendida cornice della Villa Comunale di Chieti, l’edizione 2025 della Giornata dello Sport, organizzata dal Convitto G.B. Vico in collaborazione con il CONI provinciale e con il patrocinio del Comune di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Dalle ore 9 alle 13, 220 studenti si alterneranno in un programma ricco di attività, dimostrazioni e momenti di confronto, dando vita a una grande festa dedicata ai valori dello sport e della condivisione – si apprende dalla nota stampa. L’evento è stato presentato questa mattina dal Sindaco Diego Ferrara, dall’Assessore allo Sport Manuel Pantalone, da Massimiliano Milozzi e Enio Marianetti per il CONI provinciale, insieme ai rappresentanti del Convitto G.B. Vico – aggiunge testualmente l’articolo online. “Siamo orgogliosi che la nostra città ospiti anche quest’anno la Festa dello Sport del Convitto G.B. Vico – ha dichiarato il sindaco Diego Ferrara –. È un’iniziativa che unisce scuola, istituzioni e mondo sportivo in una giornata di partecipazione e di valori condivisi – Chieti ha una forte vocazione sportiva e ospita con continuità eventi di livello locale, regionale e nazionale che rappresentano anche un’importante occasione di crescita economica e turistica – viene evidenziato sul sito web. Ringrazio il CONI provinciale per la collaborazione e il Convitto per l’impegno costante: la presenza di oltre duecento studenti e di numerose federazioni sportive testimonia quanto lo sport sia un linguaggio universale capace di coinvolgere tutti”. “Siamo felici di poter ospitare questa manifestazione – ha aggiunto l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – che ogni anno riscuote un grande successo tra i ragazzi – aggiunge la nota pubblicata. Quest’edizione sarà impreziosita dalla partecipazione del CONI, con un numero record di federazioni e discipline coinvolte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Villa Comunale, dopo il restauro del campo, è tornata a essere un luogo ideale per lo sport all’aperto – riporta testualmente l’articolo online. Ringrazio la scuola per l’impegno costante nella promozione dello sport come valore educativo – riporta testualmente l’articolo online. Inoltre, l’approvazione in Parlamento del disegno di legge che consente agli enti locali di utilizzare le palestre scolastiche per attività extrascolastiche è un passo avanti importante per tutto il territorio”. “Sarà una vera e propria festa dello sport – ha affermato Massimiliano Milozzi, delegato CONI Chieti –. È la prima volta che collaboriamo con il Convitto G.B. Vico e siamo entusiasti di questa sinergia – Lavorare con le scuole è fondamentale per diffondere la cultura sportiva e per sviluppare nuove modalità di pratica – si apprende dal portale web ufficiale. La manifestazione vedrà la partecipazione di 18 federazioni sportive e la presenza di Stefano Romundo, campione italiano e del Mediterraneo di pugilato, che incontrerà gli studenti – Gli allievi delle scuole medie si cimenteranno in discipline come pugilato, calcio, pallavolo, basket, pattinaggio, atletica, tennis, scherma, gioco danza e ciclismo, per una giornata all’insegna della passione e della scoperta”. “Per il Convitto G.B. Vico lo sport è parte integrante del percorso educativo – hanno sottolineato le docenti Silvia Elena Di Donato, con Nunzio Mezzanotte e Alessandra Coretti –. Attraverso lo sport insegniamo ai nostri ragazzi il rispetto delle regole, la solidarietà e la capacità di accettare la sconfitta come occasione di crescita – viene evidenziato sul sito web. È un momento formativo che rafforza i legami e la consapevolezza del valore dell’impegno e del fair play”. “La prima edizione della Festa dello Sport risale al 2010 – ha ricordato Enio Marianetti, direttore tecnico del CONI Chieti –. Vedere oggi una scuola che riempie la Villa Comunale con l’energia dei suoi studenti è motivo di grande orgoglio – recita il testo pubblicato online. Questa manifestazione merita di crescere ancora: i numeri di quest’anno lo dimostrano”.

