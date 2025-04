Chieti, Lunedì 7 aprile Consiglio comunale straordinario sul dissesto idrogeologico

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 5 aprile 2025 – È convocato per lunedì 7 aprile alle ore 9.30, nella Sala Consiliare della Provincia di Chieti, un Consiglio comunale straordinario aperto alla partecipazione di parlamentari e comitati cittadini, per affrontare la grave situazione di dissesto idrogeologico che sta interessando il quartiere Santa Maria di Chieti e l’intero territorio cittadino – aggiunge testualmente l’articolo online. La seduta ha lo scopo di informare ufficialmente la cittadinanza e le istituzioni sui contenuti e le soluzioni emerse durante l’incontro del 1° aprile scorso a Roma, al Ministero della Protezione Civile, alla presenza del Ministro Nello Musumeci, del Capo di Gabinetto Riccardo Rigillo, del responsabile del Dipartimento Casa Italia Luigi Ferrara e dei tecnici della Protezione Civile nazionale e regionale – “È stato un confronto molto importante e riferiremo in Consiglio delle disponibilità ricevute – dichiara il sindaco Diego Ferrara – durante l’incontro con il Ministro Musumeci abbiamo avuto rassicurazioni circa la volontà del Governo di dedicare attenzione concreta alla nostra situazione – Abbiamo chiesto più personale tecnico, fondi per le opere pubbliche danneggiate e un supporto diretto per affrontare l’emergenza abitativa che, a Chieti, coinvolge circa 80 famiglie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ma non c’è solo questo, dobbiamo guardare oltre, accogliere il concetto di delocalizzazione e sfruttarlo per il bene comune attraverso gli strumenti a disposizione, non ultime le recenti nuove disposizioni in materia di cui Chieti potrebbe essere una delle prime applicazioni nazionali – Ora tocca a noi elaborare una proposta precisa e credibile per ottenere le risorse necessarie”. Il Consiglio sarà anche l’occasione per iniziare la redazione di un documento ufficiale, da condividere con le comunità e da presentare in occasione della nuova riunione convocata al Ministero per il prossimo 8 maggio, così da portare all’attenzione del Governo una proposta condivisa e ben articolata, in linea con la nuova Legge Quadro sulla ricostruzione post-calamità. “Lunedì inizieremo un percorso fondamentale per il futuro dei nostri territori, per tutta la città e non solo per i quartieri più esposti al dissesto che un problema di Chieti e non solo di parte di essa – afferma il Presidente del Consiglio comunale Luigi Febo –. Vogliamo che ogni voce sia ascoltata, che ogni proposta venga valutata e che il documento finale rappresenti al meglio i bisogni di una comunità colpita e rimasta senza casa e apra le porte alla prevenzione e alla difesa del suolo – Questa è una lotta che dobbiamo compiere insieme, ognuno con le forze che è capace di convogliare, come Consiglio comunale che rappresenta tutti, capace di fare sintesi e dare risposte a problemi gravi e storicizzati come questo”. L’Amministrazione invita tutta la cittadinanza, i comitati e le rappresentanze parlamentari del territorio a partecipare attivamente alla seduta, per fare fronte comune e costruire una strategia efficace contro il dissesto idrogeologico e per la tutela dei cittadini e del territorio – riporta testualmente l’articolo online.

