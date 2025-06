Chieti, Lunedì operativo a Piazza Carafa il punto anagrafe

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 14 giugno 2025 – Aprirà lunedì 16 giugno il punto Anagrafe alla delegazione comunale di Chieti Scalo, è il primo dei servizi che torneranno ad essere fruibili anche nella parte bassa della città. Successivamente si trasferirà anche lo Stato civile e nella struttura si attiveranno anche le altre funzioni stabilite e possibili – aggiunge la nota pubblicata. Da lunedì 16 saranno operativi i seguenti servizi: rilascio della Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.); rilascio di certificati anagrafici (ANPR); autentica di copie e di firme – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Stiamo dando attuazione a quanto previsto con l’ordine di servizio del 30 maggio scorso, che stabilisce l’attivazione di due sportelli anagrafici presso la delegazione di Chieti Scalo, operativi il lunedì e il giovedì – dichiarano il sindaco Diego Ferrara e l’assessora ai Servizi Demografici Teresa Giammarino –. L’obiettivo è quello di facilitare l’accesso ai servizi da parte dei cittadini residenti a Chieti Scalo e allo stesso tempo migliorare l’efficienza complessiva del sistema, garantendo una distribuzione più equilibrata dell’utenza sul territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. In una seconda fase sarà trasferito anche il servizio di Stato Civile, per accogliere l’utenza in un contesto più adeguato e dignitoso, offrendo anche la possibilità di celebrare matrimoni presso la sede della delegazione – si apprende dalla nota stampa. Si tratta solo dell’inizio: a Piazza Carafa intendiamo attivare progressivamente altri servizi, mantenendo fede all’impegno preso con la cittadinanza per riportare funzionalità e presenza istituzionale a Chieti Scalo – È stato un percorso complesso – concludono – reso tale dai tempi necessari al rilascio degli spazi e alla riorganizzazione degli uffici, che doveva avvenire senza mai compromettere la continuità operativa dei servizi e garantendo la massima tutela per gli utenti”.

