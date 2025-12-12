Chieti, l’Università d’Annunzio avvia mappatura del linfedema secondario

L’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, in collaborazione con la Regione Abruzzo e l’Associazione nazionale “Resilia”, avvia un ambizioso progetto per mappare i casi di linfedema secondario derivanti da interventi chirurgici oncologici. L’obiettivo è quello di analizzare i ricoveri ospedalieri e le attività nelle strutture riabilitative dal 2018 al 2024, focalizzandosi su una patologia cronica che presenta complicanze significative dopo l’asportazione dei linfonodi.

Durante una conferenza stampa che si è tenuta stamattina nel Campus di Chieti, il professor Tommaso Staniscia, esperto di Igiene generale e applicata, ha spiegato che l’indagine servirà a creare un’epidemiologia della malattia, e i risultati ottenuti saranno utilizzati anche dall’Istituto Superiore di Sanità per proiezioni nazionali. Attualmente, si stima che in Italia circa 240 mila persone soffrano di linfedema secondario, di cui una rilevante percentuale è rappresentata da donne tra i 20 e i 40 anni.

Staniscia ha sottolineato che “La metodologia che utilizzeremo è analizzare la banca dati delle schede di dimissioni ospedaliere negli ultimi sei anni, utilizzando una corretta identificazione delle diagnosi, distinguendo i tassi di ricoveri per età e genere in modo da valutare l’impatto epidemiologico clinico ed economico” del linfedema secondario in Abruzzo. Questo approccio mira a supportare una programmazione sanitaria mirata, volta a interventi efficaci di prevenzione e assistenza.

La consigliera regionale Antonietta La Porta ha manifestato “la immediata volontà della Regione Abruzzo e dell’assessore Roberto Santangelo a sostenere le attività di studio dell’Università ‘d’Annunzio’ per mappare l’incidenza di una malattia che cambia la vita delle persone”.

Maria Antonietta Tonci Salmé, presidente dell’Associazione “Resilia”, ha descritto il progetto come “unico in Italia”, definendolo un “momento storico nella conoscenza di una patologia invalidante”.

Questo progetto non solo getterà luce sulla gravità e sulla diffusione del linfedema secondario, ma contribuirà anche a migliorare le strategie di trattamento e supporto per i pazienti affetti.