Chieti, Luoghi Classici, la città si trasforma in un teatro con l’azione collettiva dalla Villa a piazza San Giustino

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 20 ottobre 2025 – Un lungo percorso dalla Villa comunale a piazza San Giustino, quello che interesserà il centro storico della città con Luoghi Classici, manifestazione che nasce con la direzione dell’associazione Meridiani Paralleli presieduta da Gianni Scarsi, Il Piccolo Teatro dello Scalo diretto da Giancamillo Marrone, la Compagnia delle Arti e del Teatro Kairos diretta da Armando Fragassi, patrocinata dal Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Stamane la presentazione da parti di Gianni Scarsi, promotore dell’evento e Giancamillo Marrone – si apprende dalla nota stampa. Alla conferenza hanno preso parte anche il sindaco Diego Ferrara e l’assessora all’Istruzione Teresa Giammarino – recita il testo pubblicato online. “Da tempo la scuola sta derubricando la formazione sociale dello studente, perché tutto l’insegnamento indirizza la formazione sul mercato del lavoro – il saluto del sindaco Diego Ferrara – . Ogni intelligenza di cui gli umani sono capaci è in funzione del linguaggio di espressione che libera la creatività, produce ricchezza e ricerca bellezza, sviluppando anche le intelligenze tecniche e scientifiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per cui la scuola non può divenire un “valutatoio”, ma un luogo di formazione sociale – Senza un background di tipo classico non si va da nessuna parte e questa manifestazione va in questa direzione”. “L’evento dà modo alla città di diventare un laboratorio teatrale aperto con le scuole come attori principali – aggiunge l’assessora all’Istruzione Teresa Giammarino – . L’auspicio è che tutte le scuole possano partecipare, anche quelle più tecniche, perché la cultura classica entri a fare parte delle vite di ognuno – riporta testualmente l’articolo online. Bella l’interconnessione con la comunità scolastica e quella cittadina, così il sapere esce dalle aule scolastiche e diventa materiale diffuso a disposizione di tutti”. “Luoghi classici e Classici in città sono iniziative collegate, quest’ultima è l’ulteriore iniziativa che nasce dal lavoro di luoghi classici, vuole essere un coro, un racconto collettivo in una città-teatro – così il professor Gianni Scarsi di Meridiani Paralleli, associazione che è motore dell’iniziativa e nel presentarla promuove una vera e propria “chiamata pubblica” all’iniziativa – . Il coro di cittadini significa che non ci sono attori e spettatori nell’attività, perché tutti sono attori, tutti coloro che, insieme, parteciperanno da protagonisti, vivendo la lettura in modo attivo – riporta testualmente l’articolo online. Il corifeo dà delle indicazioni, ma chi ripete non deve farlo meccanicamente: nel ripetere si ribadisce la prospettiva fra singolo e collettività, come insieme che agisce – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Vogliamo la resurrezione dei testi classici perché vengano vissuti da tutti, per questo parliamo di coro – recita il testo pubblicato online. Un racconto collettivo perché si crea una comunità e si racconta collettivamente tutti i contenuti che ogni autore citato vorrà evidenziare – L’itinerario coinvolge vari ambiti della città, non c’è una sede fissa, il teatro è tutto il centro storico che vede, sente e vive la manifestazione – si apprende dalla nota stampa. Questo teatro itinerante ha una storia, il lavoro è stato costruito insieme ai docenti che hanno scelto i brani di Luoghi classici”. “Questo progetto teatrale nato da scambi sui contest che hanno realizzato i ragazzi – così Giancamillo Marrone, partecipe con l’associazione teatrale anche come regia del contenuto teatrale del percorso – : il teatro respira dove il confine si dissolve, scriveva Peter Brooks, questo evento vuole fare, lo abbiamo fatto lavorando insieme con tutte le realtà che hanno aderito – Ci saranno dunque gli studenti e tutti i ragazzi che compongono questo puzzle di partecipazione in un happening che dalla Villa comunale arriveranno fino a piazza San Giustino offrendo la riscoperta della cultura classica per rompere quei confini e reinstaurare delle relazioni che trasformino in teatro l’attività”.In allegato in calce programma e sinossi dell’evento

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it