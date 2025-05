Chieti, Lutto cittadino per i Vigili del Fuoco morti a Pennapiedimonte.

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 2 maggio 2025 – “La nostra Città onorerà la memoria dei due giovani vigili del fuoco caduti a Pennapiedimonte con la proclamazione del lutto cittadino – È un tributo doveroso per una perdita che ci colpisce profondamente e che coinvolge l’intera comunità”, annuncia il sindaco Diego Ferrara che si prepara a firmare un’ordinanza per agire in tal senso, non appena le salme saranno restituite ai famigliari – aggiunge la nota pubblicata. “Il Comune di Chieti si stringe alle famiglie, ai colleghi e a tutta la comunità dei Vigili del Fuoco, con profondo rispetto, cordoglio e gratitudine– rimarca il sindacoa nome dell’intera Amministrazione cittadina-. La nostra città parteciperà, nel segno di un lutto che è collettivo e che ci richiama al valore del servizio e del valore sia delle persone prematuramente scomparse, sia dei sopravvissuti, i quali hanno prestato soccorso ai colleghi al momento del bisogno”.

