Chieti, Lutto cittadino per la scomparsa dei Vigili del Fuoco Emanuele Capone e Nico Civitella.

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 7 maggio 2025 – Il Sindaco di Diego Ferrara ha proclamato per domani, giovedì 8 maggio 2025 il lutto cittadino in occasione delle esequie dei Vigili del Fuoco Emanuele Capone, concittadino teatino, e Nico Civitella, di Guardiagrele, entrambi in servizio al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti, tragicamente deceduti a Pennapiedimonte lo scorso 3 aprile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’ordinanza è nel link: https://ww2.gazzettaamministrativa – si apprende dal portale web ufficiale. it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_abruzzo/_comuni/_chieti/ordinanze/2025/Pratica_1746604461315/ordinanza_n._249.pdf “È un dolore profondo quello che colpisce la nostra comunità – dichiara il sindaco Diego Ferrara – perché perdiamo due servitori dello Stato, due uomini che hanno messo la propria vita a disposizione degli altri – Il lutto cittadino è un gesto doveroso e sentito con cui intendiamo stringerci attorno alle famiglie, ai colleghi e a quanti li hanno conosciuti e stimati – precisa il comunicato. Il loro esempio di coraggio e dedizione resterà impresso nella memoria della nostra città”. L’ordinanza prevede: l’esposizione a mezz’asta della bandiera comunale in segno di lutto; la sospensione delle attività lavorative degli uffici comunali a partire dalle ore 16:00 fino al termine della cerimonia; la sospensione delle attività ludiche e ricreative all’aperto, nonché di ogni attività pubblica in contrasto con il carattere luttuoso della giornata, nella stessa fascia oraria – viene evidenziato sul sito web. Il sindaco invita inoltre: tutte le attività commerciali, produttive e artigianali ad abbassare le serrande e osservare un minuto di raccoglimento in concomitanza con i funerali; i docenti delle scuole pubbliche e private a dedicare un minuto di silenzio all’inizio delle lezioni, in memoria dei due Vigili del Fuoco –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it