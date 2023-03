Chieti, Madame e altri big a Chieti per l’estate 2023 all’Arena della Civitella

- Advertisement -

Chieti, 6 marzo 2023 – Madame sarà in concerto a Chieti sabato 15 luglio alle 21, un appuntamento da non perdere all’Arena della Civitella, una tappa resa possibile dalla sinergia fra il Comune, Assessorato agli Eventi e Deputazione teatrale del Marrucino che co-organizza l’evento con la Elite Agency Group e Alhena Entertainment ne sono motori a livello locale – recita la nota online sul portale web ufficiale. I biglietti saranno disponibili dalle 18 odierne sui circuiti TicketOne www.ticketone – recita la nota online sul portale web ufficiale. it e Ciaotickets www.ciaotickets.com. “Siamo contenti perché sarà un concerto bello e capace di attrarre una fascia di pubblico che ci interessa moltissimo, quella dei giovanissimi – così il sindaco Diego Ferrara e il vicesindaco e assessore agli Eventi, Paolo De Cesare – Sin dal primo momento abbiamo scommesso sulla Civitella e tutti i grandi nomi che siamo riusciti a far esibire nel suo spettacolare scenario, lavorando in co-produzione con le agenzie locali – precisa la nota online. Tutti i nomi che sono passati per Chieti in questi due anni e mezzo, da Venditti a Brignano, da Elisa a LP, sono rimasti piacevolmente stupiti della location e anche dal pubblico che ha risposto sempre in maniera eccezionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Quello di Madame è solo uno degli ospiti della prossima estate, le apriremo le porte ben felici di farlo, grazie al braccio operativo della Deputazione teatrale, firmataria di una convenzione con la Direzione regionale dei musei che ci ha consentito di riportare all’Arena gli eventi e di farne uno degli scenari più prestigiosi e ampi della città e d’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Ringraziamo la Elite Agency Group e Alhena Entertainment per la sinergia riconfermata con l’Amministrazione e la Deputazione teatrale – Siamo sempre più convinti che il format che ha avuto tanto successo negli scorsi anni, che abbina gli eventi al turismo e che, come ha certificato Federalberghi, ha contribuito a portare il sold out anche in tutte le strutture ricettive cittadine, sia quello vincente, per questo siamo pronti a rilanciarlo, facendo tutto ciò che è possibile per dare spazio e supporto all’intrattenimento di qualità. Non ci resta che invitare tutti a venire a Chieti per assistere al live di Madame, ma anche per gli artisti che annunceremo nei prossimi giorni, che saranno eventi di punta di un cartellone ricchissimo che animerà l’estate prossima all’insegna di sinergie capaci di dare spazio e voce ai talenti non solo nazionali e internazionali, ma anche del nostro territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Sarà un’estate di musica pop, rock, classica e lirica, di danza, di teatro per tutti e di eventi grandi e meno grandi, che daranno alla città una programmazione di valore, sempre più rivolta anche a un territorio che vogliamo diventi sempre più ampio”.

