Chieti, Madame, Mika, Bonobo e Ranieri, tornano le stelle all’arena della Civitella

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti, 14 luglio 2023 – Pronta una nuova carrellata di stelle all’Anfiteatro della Civitella, aperta domani alle 21 dal concerto di Madame, domenica sempre alle 21 sarà la volta di Mika; si replica ad agosto con un’altra doppietta d’eccezione, quella con Bonobo il 4 e Massimo Ranieri il 6. Si tratta di concerti a cura delle società Alhena Entertainment, Elite Agency Group e Best Eventi, con la compartecipazione del Comune che tramite la deputazione teatrale del Marrucino, gestisce l’anfiteatro della Civitella che farà da scenario a tutti e quattro gli eventi – aggiunge la nota pubblicata. Botteghino alla Civitella aperto dalle ore 19.30. Stamane la conferenza con il vicesindaco e assessore agli Eventi e Turismo Paolo De Cesare, l’assessore al Commercio Manuel Pantalone e i consiglieri Valerio Giannini e Vincenzo Ginefra – si apprende dal portale web ufficiale. “Torna la stagione dei grandi eventi a Chieti, con artisti nazionali e internazionali nell’anfiteatro della Civitella – così il vicesindaco e assessore agli Eventi e Turismo Paolo De Cesare – domani sarà la volta di Madame, domenica Mika e ad agosto, il 6 e l’8 Bonobo e Massimo Ranieri: un’offerta per giovanissimi, giovani e meno giovani che porterà musica di qualità nella nostra città che conferma la sua vocazione per i grandi eventi – precisa la nota online. Grazie alle sinergie che abbiamo attivato attraverso la Deputazione teatrale e sia con enti cittadini, sia con imprenditori dello spettacolo e del territorio, l’arena della Civitella struttura è diventata attrattiva e, soprattutto, è tornata a riempirsi di musica, spettacolo e pubblico – Da subito ci siamo messi al lavoro per intercettare sponsor capaci di rendere più appetibile la struttura, a tal proposito voglio ringraziare le aziende Toto Spa e Walter Tosto Spa, che ci hanno consentito di dotarla di un palco di alto livello, che è il Gran Support e delle sedute che sono state anche brandizzate e dunque rimarranno in nostro possesso quale donazione – si apprende dalla nota stampa. Ringrazio anche gli imprenditori del settore come Gianfilippo Di Felice, Sandro Michetti e Andrea Cipolla della Alhena Entertainment, Elite Agency Group e Best Eventi, che hanno creduto in questa riorganizzazione e hanno subito proposto un cartellone all’altezza, che vedrà protagonista la città grazie a nomi di levatura anche internazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A questi si aggiungerà un evento a settembre, in occasione delle feste scaline – si apprende dalla nota stampa. I quattro concerti saranno accompagnati da una serie di altri appuntamenti che animeranno la città per tutta l’estate, dalla Villa a piazza Vico, a Palazzo De Mayo e a Chieti Scalo, nonché le periferie che torneremo ad animare anche quest’anno, nonostante la situazione economico-finanziaria dell’Ente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Siamo lieti che funzioni l’intuizione di gestire direttamente gli spazi de La Civitella, attraverso la Deputazione teatrale del Marrucino che ha reso di nuovo disponibile un’arena fra le più prestigiose d’Italia per la valenza culturale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli eventi si confermano linfa vitale per la città perché richiamano migliaia di persone e alimentano un poderoso indotto anche turistico, attivando le strutture ricettive del nostro territorio: sono oltre tremila le persone che andranno a gremire ogni sera l’Arena, portando beneficio a tutta l’economia di tutta la città. Ringraziamo quanti stanno lavorando alacremente per questo orizzonte e la direzione regionale dei Musei con cui abbiamo avviato una sinergia e un lavoro reciproco importante e proficuo, che consente di costruire il futuro della struttura e della città”. “Da una Civitella chiusa a un anfiteatro aperto ad artisti seguiti da un pubblico imponente – così l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – Saranno un luglio e un agosto eccezionali, ricchi di appuntamenti ed eventi belli e importanti come quelli annunciati, ma utili alla città, come quello che stiamo costruendo per il 29 luglio con la Notte bianca dello Sport e del Commercio, che farà da richiamo per il territorio e per due comparti che a Chieti sono vivi e vegeti – Il beneficio del format eventi-commercio-turismo è concreto e funziona, la nostra città sta tornando a vivere grazie ad azioni di sinergia – Succede grazie alla convenzione che abbiamo firmato fra la Deputazione teatrale e La Civitella per far tornare viva una struttura bella e strategica, qual è l’Arena, contenitore eccezionale per pregio, capienza e prestigio, insieme allo Stellario e che abbiamo messo a sistema per attivare la funzione ricettiva di Chieti”.

