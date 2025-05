Chieti, Maggio dei libri a Chieti: iniziative dal 26 al 7 giugno di “Chieti, città che legge”

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 26 maggio 2025 – Entra nella fase conclusiva il mese del Maggio dei Libri e a Chieti, anche in queste ultime settimane, il Patto comunale per la lettura offre alla città occasioni importanti di attività ed iniziative per la diffusione e promozione del libro – recita il testo pubblicato online. Nei prossimi giorni saranno diversi gli incontri con autori e presentazioni di libri promosse dalle associazioni e librerie della città e sarà la settimana che più evidenzierà l’importanza delle attività delle biblioteche scolastiche e delle scuole cittadine – si apprende dalla nota stampa. In programma per il 27 maggio dalle ore 9:00 al Teatro Marrucino e a seguire, al Convitto Nazionale G. B. Vico – scuola polo della Rete delle Biblioteche Scolastiche Regionali – il rilevante Convegno delle “biblioteche scolastiche generative e inclusive” della rete BIBLIARS. Il 29 maggio, a partire dalle ore 10:00, sarà invece l’IC4 di Chieti a presentare alla città i “Cantieri creativi e poetici”: premiazione del concorso letterario e mostra dei libri realizzati dagli alunni della scuola Villaggio Celdit ed editi dalla casa editrice Villaggio Celdit. Chiuderà la prima edizione ufficiale del maggio dei libri di Chieti, Beppe Millanta con il suo “Il pescatore di Stelle”. Il 7 giugno alle ore 17:30 in piazza G. B. Vico sarà la prof.ssa Francesca Ranieri a dialogare con l’autore per l’evento promosso dall’Associazione “Noi, del G. B. Vico”. Di seguito il calendario dei prossimi giorni e degli eventi della prima edizione ufficiale del Maggio dei Libri di “Chieti, città che legge”. Attività delle associazioni e librerie cittadine: · 26 maggio ore 16:30, Chiostro del Convitto Nazionale G.B. Vico e in collaborazione con il Convitto, l’Associazione OltreMuseo – MusA, promuove l’iniziativa “Scopri, disegna e racconta il libro del Guerriero di Capestrano”: attività aperta agli alunni e ai bambini che attraverso le pagine di uno straordinario libro, che racconta gli scavi archeologici al tempo del ritrovamento del Guerriero di Capestrano, diventeranno protagonisti attivi della stessa Storia del libro che sarà quindi storia e racconto collettivo – · Il 27 maggio, dalle 16:00 alle 17:00, torna il “Cera una volta – viene evidenziato sul sito web. . di martedì”, letture animate di favole per bambini della Nuova Libreria Bosio e a seguire alla Libreria De Luca, alle ore 18:00,la presentazione di “Terre d’oltre” di Rolando D’Alonzo – · Il 28 maggio è Camminando Insieme Aps, alle ore 17:30, a proporre la presentazione del libro “Come una farfalla” di Luciano Di Valentino, con relazione di Beatrice Di Tomasso e nella sede dell’Associazione Erga Omnes in zona San Martino allo Scalo, alle ore 18:00, avremo la presentazione di “21mila passi” di Matteo Paciocco, a cura di Arturo Bernava – viene evidenziato sul sito web. · Il 30 maggio, alle ore 18:00,è l’Associazione “I luoghi del buonincontro” a portare alla scoperta degli scrittori con i “Viaggi di esperienza”. Biblioteca M. Bonincontro, alle ore 18:00, avremo Berenice Bucci con“Le mie due patrie – si apprende dalla nota stampa. Storia e storie dall’Abruzzo all’Argentina”. · Il 6 giugno alle ore 17:30 per la rassegna degli autori e della presentazioni dei libri “Camminando Insieme Aps” promuove “La compagnia” di L. Di Labio”, con relazione del professor Francesco Maria Stoppa, di Chiara Di Tomasso – recita il testo pubblicato online. Alle 19:00 alla Biblioteca M. Bonincontro ci sarà l’incontro laboratorio in collaborazione con Offi-cine su “Il cinema errante di Miyazaki: la città incantata”a cura dell’Associazione “I Luoghi del buonincontro”. Iniziative e attività delle scuole e biblioteche cittadine: · il 26 maggio,dalle 16:45 alle 17:45, continua l’attività di letture e prestiti della Fantabiblioceldit della Scuola Villaggio Celdit dell’IC4 di Chieti – precisa il comunicato. · il 28 maggio, alle ore 9:00, l’IC3 di Chieti propone la Maratona di letture bibliche nell’area antistante la Parrocchia dei Santi XII Apostoli di Chieti – precisa il comunicato. Dalle ore 16:15 alle 17:45, avremo l’IC2 della Scuola del Tricalle a curare le “letture sotto gli alberi” presso il giardino della scuola per l’infanzia – viene evidenziato sul sito web. · Il 29 maggio “Il libraio racconta” del’IIS Pomilio-Galiani-De Sterlich: il gruppo di lettura Clotilde incontra il libraio Antonella De Luca – si legge sul sito web ufficiale. Ore 18:00 presso la Biblioteca Carunchio degli Istituti scolastici – precisa il comunicato. · Il 30 maggio, alle ore 9:00, nella sala Manzini del Convitto Nazionale G.B. Vico, si terrà i “Girotondi con le storie: Costituzione – . che storia!” Circoli di lettura del Convitto Nazionale e consegna della Costituzione agli alunni delle classi quinte organizzato in collaborazione con la Nuova Libreria Bosio – recita il testo pubblicato online.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it