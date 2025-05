Chieti, Maggio dei libri del Comune di Chieti

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 5 maggio 2025 – “Conclusa con grande partecipazione e pubblico la Maratona di lettura del Teatro Marrucino, Giardino delle pubbliche letture, Soprintendenze e Bibliars che ha ufficialmente aperto il Maggio dei Libri a Chieti, in presenza della scrittrice Donatella Di Pietrantonio, da oggi entra nel vivo il cartellone degli eventi del Patto comunale per la lettura: un fitto programma che già nella sua prima settimana si presenta pieno di iniziative belle e di qualità, in grado di coinvolgere ogni fascia di età e concepite per rispondere alle esigenze dei tanti gusti letterari sentiti in città”, questo l’invito alla cittadinanza del sindaco Diego Ferrara e della consigliera delegata Barbara Di Roberto “Gli eventi sono tanti e pregevoli eventi e si svolgeranno per tutto il mese di maggio, parte integrante del Maggio Teatino – così sindaco e consigliera – nella nostra città che, grazie al programma costruito dal Comune in collaborazione con il proprio tessuto associativo e scolastico, dimostra di aver ampiamente meritato la qualifica ministeriale di “Città che legge”. Di seguito le iniziative in calendario dal 5 al 10 maggio: Intenso e interessante il calendario proposto dalle SCUOLE CITTADINE: – dal 5 al 30 maggio l’Istituto comprensivo 3, guidato dalla Dirigente Maria Assunta Michelangeli, propone il “Libro per amico”, ossia letture ad alta voce e laboratori diretti ai bambini ricoverati nella clinica pediatrica del Policlinico S.S. Annunziata – si legge sul sito web ufficiale. – 5 maggio – “Biblioteca in fiore” è l’iniziativa del Convitto Nazionale G.B. Vico, guidato dalla Dirigente Paola Di Renzo, che in collaborazione con l’Associazione dei ragazzi del sorriso, dalle ore 8:00 alle ore 13:00, animerà l’Atrio del Convitto con letture e disegni degli alunni della scuola – si legge sul sito web ufficiale. – 5 maggio – recita il testo pubblicato online. La FantaBiblioCeldit, biblioteca scolastica del comprensivo 4, guidato dalla Dirigente Emilia Galante, apre le porte alle letture ad alta voce, ai prestiti e ai laboratori, nella scuola primaria “Villaggio Celdit” dalle ore 16:45 alle 17:45. – 6 maggio – Sarà l’Istituto Pomilio-Galiani- De Sterlich, rappresentato nel Patto Comunale per la lettura dalla Prof.ssa Alessandra Falcone, ad inaugurare l’importante serie di presentazioni di libri ed autori del Maggio dei Libri a Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Dalle 17:00 alle 19:00, la Biblioteca scolastica “Clotilde Carunchio” ospiterà l’autrice Roberta Savelli con il libro “Io, l’Amante”. – 7 maggio – recita il testo pubblicato online. La Scuola del Tricalle del Comprensivo 2, guidato dalla Dirigente Simona Di Salvatore, organizza la “Maratona di lettura per i piccini” che si svolgerà dalle 16:15 alle 17:45 nella propria Biblioteca scolastica – si legge sul sito web ufficiale. – 8 maggio – recita il testo pubblicato online. La Biblioteca “Baobab” della scuola Antonelli, Comprensivo 3 aprire le porte alla città dalle ore 16:00 alle ore 18:00 con attività di gruppi di lettura e letture ad alta voce – – 8 maggio – riporta testualmente l’articolo online. Le attività di lettura organizzate dalle scuole cittadine si terranno anche nei luoghi pubblici della città dalle 12:00 alle 13:00 sarà la Villa Comunale ad animarsi con “LeggeRE come l’aria”: letture ad alta voce e all’aria aperta organizzato dal Convitto Nazionale G. B. Vico – recita il testo pubblicato online. Numerosa e di qualità gli appuntamenti delle ASSOCIAZIONI CULTURALI E LIBRERIE CITTADINE: – 7 maggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Alle ore 16:00 del al Foyer del Teatro Marrucino, l’Associazione “Noi del G.B. Vico”, presieduta da Monia Scalera, ospita la conferenza “Il Gattopardo: luci ed ombre del Risorgimento italiano” dello scrittore teatino Stefano Simone – si apprende dalla nota stampa. – 8 maggio – riporta testualmente l’articolo online. Sarà di nuovo il Foyer del Teatro Marrucino lo scenario dell’incontro con l’autore Ledo Prato per la presentazione del libro “Cultura è cittadinanza – viene evidenziato sul sito web. Esperienze pratiche e futuri possibili”. Iniziativa del Fictio Arci Club di Chieti del dott. Edoardo Raimondi, in programma alle ore 17:00 con relazione del Direttore del Teatro Maruccino Cesare Di Martino, con il Prof. Alberto Ulisse (Unich- Dip. Di Architettura) e l’Archeologa Maria Di Iorio (Ass. Mnemosyne – MUSA). – 8 maggio – L’Associazione “Camminando Insieme”, presieduto da Lida Buccella, presso la sede associativa di Via Muzii, 6 in zona Levante, alle 17:30 organizza la presentazione di “Lo Sperduto” di G. D’Alessandro con relazione di Daniele Astolfi – aggiunge la nota pubblicata. – 8 maggio – La Nuova Libreria Bosio, in collaborazione con l’Associazione Teate Nostra, inaugura il ciclo di incontri di lettura ad alta voce per adulti, nonni e bambini, con “Ali di Carta” che si terrà dalle ore 19:00 alle 20:00 presso la sala lettura “Card. Capovilla”. – 9 maggio – recita il testo pubblicato online. La Libreria De Luca, alle ore 18:00, ospiterà l’Associazione Fonderie Ars, presieduta da Annalica Casasanta, a presentare “La verità non esiste” di Davide Luciani – aggiunge la nota pubblicata. – 9 maggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Nella sede della Biblioteca Bonincontro, in piazza San Pio XI zona Villaggio Celdit di Chieti, continuano gli incontri poetici a cura dell’Associazione “I luoghi del buonincontro” presieduta da Andrea Rebba, con “Leggere Liriche” alle ore 17:00. – 9 maggio, alle ore 17:00, all’Auditorium Cianfarani, l’evento dell’Associazione Meridiani Paralleli di Gianni Scarsi con la Manifestazione “I luoghi classici”. – 10 maggio – recita il testo pubblicato online. Alle ore 16:00, la Libreria De Luca a chiuderà la prima serie di presentazione di autori e letture del Maggio dei Libri del Patto comunale per la lettura, con il testo di Giovanni Fioriti: “Pratiche basate sull’evidenza e pratiche promettenti nella psichiatria di comunità”. – 10 maggio – riporta testualmente l’articolo online. L’Associazione culturale “Mnemosyne” presieduta dall’archeologa Maria Di Iorio inaugurerà le attività sulla lettura che animeranno anche i Musei cittadini: il, al Museo La Civitella di Chieti, alle ore 10:30 ci sarà “Cavalca via – si legge sul sito web ufficiale. . uomo e cavalli tra passato e futuro”- Letture, Laboratori e Atelier creativi – precisa la nota online.

