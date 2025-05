Chieti, Maggio dei libri. Seconda settimana di iniziative del Patto comunale per la lettura

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 12 maggio 2025 – Proseguono con grande partecipazione e interesse gli eventi sulla promozione del libro e della lettura organizzati dal Patto comunale per la lettura di Chieti – precisa la nota online. Anche la seconda settimana del Maggio dei Libri sarà ricca di iniziative dedicate ai bambini e agli alunni dei Comprensivi scolastici cittadini e non mancheranno presentazioni di scrittori e libri di riconosciuta valenza anche nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Il cartellone realizzato per Chieti è un programma di ampio respiro culturale, che inorgoglisce e che sprona a credere nel progetto messo in campo con il riconoscimento ministeriale di “Città che legge” – così il sindaco Diego Ferrara e la consigliera Barbara Di Roberto con delega ai rapporti con le associazioni – precisa il comunicato. Grazie alla collaborazione con le Associazioni del territorio, con le librerie e con le biblioteche e con le scuole cittadine, siamo partiti con l’organizzare il programma del Maggio dei Libri, continueremo anche nei prossimi mesi e nel futuro a consolidare la rete messa in campo con il Patto comunale per proporre nella nostra città progetti che possano renderla centrale nell’intero contesto provinciale e regionale”. Programma della settimana dal 12 al 18 maggio Attività delle scuole e biblioteche scolastiche e delle librerie cittadine: 12 maggio “L’officina del libro, letture ad alta voce, incontri con autori e laboratori” nella Biblioteca dell’IC 4 di Chieti, Scuola Villaggio Celdit. “Girotondi con le storie: questa è la poesia che guarisce i pesci”: circoli di lettura alla Scuola primaria del Convitto G. B. Vico – 13 maggio dalle 16:00 alle 17:00 nella Sala Lettura Card. Capovilla, le “Letture animante di favole per bambini” della Nuova Libreria Bosio 14 maggio “Letture ad alta voce e laboratori creativi” dalle 16:15 alle 17:45 della Biblioteca scolastica del Tricalle dell’IC 2 Scuola Tricalle “Incontri e apertura all’utenza esterna della Biblioteca BAOBAB” della Scuola Antonelli dell’IC 3 di Chieti, dalle ore 16:00 alle 18:00 “Letture ad alta voce” alle 16:30 del “Presidio nati per leggere” Biblioteca dei piccoli del Convitto nazionale G. B. Vico (Sala morbida E. Mancini). 16 maggio dalle 9:30 alle 13:00 nell’Aula Carpineto del Convitto nazionale G.B. Vico, l’evento di valorizzazione del Fondo Milani: “Sfogliare il futuro – recita il testo pubblicato online. Le Biblioteche del G.B. Vico tra tesori antiche e sfide contemporanee”. Alle ore 17:30, “Leggere Liriche, ciclo di incontri poetici” Biblioteca M. Bonincontro, a cura dell’Aps I Luoghi del buonincontro – aggiunge testualmente l’articolo online. 17 Maggio · dalle 16:00 alle 18:00 nello spazio antistante la Parrocchia dei Santi XII Apostoli di Chieti, l’IC 3 di Chieti organizza “Lettori si cresce, punto di affido e scambio di libri – Iniziative e presentazioni di libri delle Associazioni, centri culturali e scuole cittadine: 13 maggio “Parole e storia: racconto attraverso immagini, oggetti e letture su Cesare De Lollis” a cura del Centro culturale Cesare De Lollis, nella Scuola De Lollis dell’IC1 di Chieti, dalle 12:00 alle 14:00. 15 maggio Incontro con l’autrice Antonella Finucci: presentazione del libro “Scellerate” a cura dell’IC3 di Chieti alle ore 11:30 l’Aula Magna della Scuola Antonelli. Incontro con l’autrice e presentazione del libro “Noi, il segreto” di Annella Prisco, dalle ore 9:00 incontro con gli studenti e alle ore 16:30, Biblioteca Carunchio dell’IIS Pomilio-Galiani- De Sterlich, con il Prof. Massimo Pasqualone – si apprende dalla nota stampa. 16 maggio Chieti allo specchio: la città ri-legge se stessa”, dalle ore 17:00 il Museo C. Barbella di Chieti, a cura dell’Associazione Chieti, Nuova 3 Febbraio, con relazione della prof.ssa Eide Spedicato – riporta testualmente l’articolo online. 17 maggio Museo C. Barbella, alle ore 17:00, “La condizione femminile dal Medioevo al Rinascimento”. Letture e riflessioni con relazione della prof.ssa Tonita Di Nisio, a cura dell’Associazione Teate Nostra – 18maggio 17:00, al Museo Archeologica La Civitella, “Storia delle api dall’antichità ad oggi”. Letture, Atelier e laboratori creativi a cura dell’Associazione culturale Mnemosyne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it