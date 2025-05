Chieti, Maggio Teatino e Maggio dei libri: eventi fino a giugno.

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti 2 Maggio 2025 – La presentazione degli eventi di maggio si è aperta con un minuto di silenzio in onore dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Chieti morti a Pennapiedimonte e l’annuncio del lutto cittadino in concomitanza con la camera ardente, una volta restituiti alle famiglie, cosa che comporterà la sospensione di ogni tipo di evento del Maggio Teatino che oggi l’Amministrazione ha presentato al Marrucino, qualora dovesse coincidere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un mese pieno di iniziative, il coinvolgimento delle associazioni cittadine, un calendario unico che ne contiene due, quello del Maggio Teatino e, nel contesto, del Maggio dei libri, presentato oggi al Foyer del Teatro Marrucino che domani ospiterà il primo evento, la Maratona di lettura che prenderà il via domani, sabato 3 maggio alle ore 16.00, al Teatro Marrucino, l’edizione 2025 del Maggio dei Libri con la Maratona di Lettura intitolata “100 autori, 100 titoli – 24 ore ininterrotte di reading sul tema del Potere”. A dare ulteriore prestigio all’evento inaugurale sarà la partecipazione della scrittrice abruzzese Donatella Di Pietrantonio, vincitrice del Premio Strega e del Premio Campiello, che sarà presente alla prima giornata per un saluto e un momento di lettura – I cartelloni sono stati illustrati in conferenza dal sindaco Diego Ferrara, dal vicesindaco e assessore alla Cultura Paolo De Cesare, dalla consigliera delegata ai rapporti con le associazioni, Barbara Di Roberto, dal presidente e dal Direttore amministrativo del Teatro Marrucino Giustino Angeloni e Cesare Di Martino e una rappresentanza di tutti i soggetti partner, organizzatori sia del Maggio teatino e sia del Maggio dei Libri, iniziativa che per la prima volta è sotto l’egida di Chieti Città che Legge, qualifica conferita dal Cepell, Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura – viene evidenziato sul sito web. “Il mese di maggio è un importante appuntamento culturali assimilabile a un risveglio primaverile di menti e di cuore, anche se durante tutto l’anno offriamo manifestazioni culturali – così il sindaco Diego Ferrara – . Gli eventi ci consentono di vivere pienamente la vita sociale e culturale della città, in questo periodo che ci tocca a livello internazionale per i conflitti in corso e a livello locale per la scomparsa di Vigili del Fuoco del comando provinciale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Chieti, inoltre, si conferma una città che legge e che ama i libri e con gli eventi del Maggio dei Libri vogliamo coltivare una comunità che cresce attraverso la lettura, stimolando riflessione, confronto e bellezza di cui abbiamo bisogno”. “Sono tantissime le iniziative messe in campo in questo maggio denso di attività e coinvolgimento di tutti i soggetti che hanno progettato gli eventi condividendoli con la città, che voglio ringraziare per la creatività e il grande lavoro a vantaggio della città – così il vicesindaco e assessore alla Cultura Paolo De Cesare – . Lieti che il cartellone del Maggio Teatino sia oggi arricchito di quello di un Maggio dei libri sotto l’egida del titolo di Chieti Città che Legge, riconoscimento avuto dal Ministero della Cultura, che aprirà domani in presenza della scrittrice Donatella Di Pietrantonio, ospite gradita della sesta edizione della Maratona di Lettura che si tiene in Teatro – recita il testo pubblicato online. Abbiamo un programma di ben oltre 150 eventi, che prevedono rappresentazioni teatrali, presentazioni di libri, performance, concerti, incontri, ricchissimo, perché partecipato da comitati di quartiere, comprensivi, scolastici, associazioni culturali e del terzo settore che ringrazio veramente di cuore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Maggio è anche il mese in cui festeggiamo il santo patrono e quest’anno raddoppiamo l’impegno perché abbiamo in programma due sere, sabato 10 e domenica 11, con due giorni di festeggiamenti che culmineranno con l’esibizione di un artista eccellente, che ha al suo attivo già vari podi di Sanremo e una discografia ampia e bellissima”. “La maratona di lettura giunge alla sesta edizione e ogni anno sceglie un tema cardine – spiega il direttore amministrativo del Marrucino, Cesare Di Martino – . L’evento consiste in 24 ore ininterrotte di lettura con oltre 300 lettori, ringrazio il gruppo collaudatissimo che vede il Teatro insieme alle due Soprintendenze, Il Giardino delle pubbliche letture e Bibliars. La maratona non è solo di Chieti, abbiamo gruppi che vengono anche da altre province e che muoverà il primo passo con un vero e proprio patrimonio abruzzese per la letteratura, qual è la scrittrice Donatella Di Pietrantonio che sarà anche lei fra i lettori in staffetta – viene evidenziato sul sito web. L’evento intende, inoltre, rilanciare di nuovo la centralità del teatro non solo in ambito culturale, ma rispetto alla Regione, perché vogliamo dimostrare che Chieti merita un posto di primo piano nella programmazione regionale, supportata dalla funzione del teatro, che porta i nuovi spettatori ma forma anche i nuovi artisti del nostro futuro – aggiunge testualmente l’articolo online. Speriamo ci siano tante persone per dimostrare che Chieti è veramente meritoria del titolo della città che legge”. “Questo calendario è il frutto di una rete viva e appassionata di realtà locali, scuole, docenti, lettori, volontari e associazioni culturali con cui è stato costruito – sottolinea la consigliera Barbara Di Roberto, delegata ai rapporti con le associazioni – . Il loro contributo è stato essenziale per dar vita a un mese ricchissimo di eventi per tutte le età. Scommettiamo ancora una volta sulla cultura come leva di partecipazione, inclusione e crescita collettiva – La manifestazione, primo passo del Patto Comunale per la Lettura come Chieti città che legge e coordinata dal Comune in collaborazione con una rete ampia di scuole, librerie, associazioni culturali e realtà del territorio, proseguirà per tutto il mese con eventi che animeranno scuole, biblioteche, musei e piazze cittadine – Invitiamo tutti domani all’esordio con la Maratona di lettura e Donatella Di Pietrantonio che siamo onorati di ospitare all’avvio del calendario”.In allegato i due calendari.Maggio teatino: Clicca qui e consulta l’elenco completo degli eventiMaggio dei libri: Clicca qui e leggi gli eventi sulla lettura

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it