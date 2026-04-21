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Attualità

Chieti, Maggio Teatino, leggi l’avviso, compila il modulo per gli eventi

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Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:È possibile aderire al programma del Maggio Teatino 2026, presentando istanza in tal senso entro e non oltre il 28 aprile 2026, mediante compilazione dell’allegata scheda da trasmettersi, ai fini della redazione del conseguente calendario: Modulo (Cliccare sul link o inserire sulla finestra del browser ). Il progetti dovranno essere caratterizzati dalla valorizzazione del tessuto urbano, del Patrimonio della città di Chieti e, soprattutto, dalla valorizzazione in chiave turistica e di offerta culturale della storia cittadina . Le iniziative culturali, sociali e ludico ricreative saranno inserite nel cartellone istituzionale e promosse unitariamente alle manifestazioni cittadine per i festeggiamenti del Santo Patrono – riporta testualmente l’articolo online. Leggi l’avviso: cliccando qui e anche in allegato – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it

 

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